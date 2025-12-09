QUIZ. Myślisz, że znasz Warszawę? Tylko prawdziwi znawcy zdobędą 10/10

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Marta Kowalska
2025-12-09 4:49

Myślisz, że znasz Warszawę? Sprawdź się w 10 podchwytliwych pytaniach - brzmią prosto, ale potrafią zmylić nawet miejscowych. Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się, ile naprawdę wiesz o stolicy.

Warszawa, panorama miasta

i

Autor: Shutterstock Warszawa, panorama miasta
QUIZ. Myślisz, że znasz Warszawę? Tylko prawdziwi znawcy zdobędą 10/10
Pytanie 1 z 10
Która warszawska dzielnica ma największą powierzchnię?

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE