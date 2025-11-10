Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wiesz, kim jest Lankijczyk? To masz 1 punkt!
2025-11-10 4:00
Gotowy na rozgrzewkę umysłu po weekendzie? Sprawdź swoją wiedzę ogólną w naszym poniedziałkowym quizie! Na początek dostaniesz tytułowe pytanie: czy wiesz, kim jest Lankijczyk? Jeśli tak, masz już pierwszy punkt na koncie! Zobacz, jak dobrze orientujesz się w świecie i podejmij wyzwanie!