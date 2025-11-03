Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Najwięksi zdobędą 9/10. O komplecie zapomnijcie
2025-11-03 4:00
Gotowi na poniedziałkowy sprawdzian z wiedzy ogólnej? Przygotujcie się na wymagający quiz, w którym tylko prawdziwi erudyci mają szansę zbliżyć się do perfekcji. Zdobycie 9 na 10 punktów będzie już sporym osiągnięciem, a o komplecie możecie raczej zapomnieć. Sprawdźcie, czy należycie do grona ekspertów!