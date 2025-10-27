Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Już pierwsze pytanie Cię zaskoczy!
2025-10-27 4:00
Szukasz ciekawego sposobu na rozruszanie szarych komórek po weekendzie? Zmierz się z naszym poniedziałkowym quizem z wiedzy ogólnej! Gwarantujemy, że znajdziesz w nim pytania, które Cię zaskoczą i zmuszą do tęgiego wytężenia umysłu. Przygotuj się na niespodziankę już w pierwszym pytaniu!