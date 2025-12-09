Żona dźgnęła męża nożem w szyję! Szokujące kulisy ataku w Wielkopolsce

Jak informuje portal elka.pl, do zdarzenia doszło w niedzielę, 7 grudnia, około godziny 8.25. Dyżurny kościańskiej policji otrzymał zgłoszenie o podejrzanym hałasie dochodzącym z jednego z mieszkań przy ul. Bączkowskiego w Kościanie. Na miejsce natychmiast skierowano patrol.

Po wejściu do lokalu funkcjonariusze zastali 77-letniego mężczyznę z krwawiącą, ciętą raną szyi. Ze względu na obrażenia na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze ocenili, że rana nie jest groźna i nie wymaga leczenia dłuższego niż siedem dni.

Choć obrażenia ostatecznie okazały się niegroźne, okoliczności ich powstania wzbudziły poważne wątpliwości. Jak ustalili wstępnie policjanci podczas prowadzonych czynności, w mieszkaniu przebywała również 71-letnia żona poszkodowanego. To ona, według pierwszych ustaleń, miała zranić męża nożem w szyję.

Z kobietą trudno było nawiązać logiczny kontakt. Z tego powodu podjęto decyzję o jej przetransportowaniu do Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie, gdzie została objęta dalszą opieką specjalistów. Na miejscu zdarzenia policjanci przeprowadzili także szczegółowe oględziny, zabezpieczając ślady, które mogą mieć znaczenie dla dalszego postępowania.

Jak podaje elka.pl, sprawą zajmuje się kościańska policja, która prowadzi postępowanie mające na celu dokładne wyjaśnienie przebiegu porannego zdarzenia. Funkcjonariusze ustalają, co dokładnie wydarzyło się w mieszkaniu oraz jakie były motywy działania kobiety.