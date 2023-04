Wołodymyr Zełenski w Warszawie. Wiadomo, gdzie będzie można spotkać prezydenta Ukrainy

Wołodymyr Zełenski w Warszawie

W poniedziałek, 3 kwietnia, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w rozmowie na antenie radia RMF FM potwierdził, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z małżonką Ołeną przybędą w środę (5 kwietnia) do Warszawy z jednodniową wizytą.

Będzie to pierwsza oficjalna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Jak wyjaśnił Marcin Przydacz, wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce rozpocznie się od ceremioniału powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Następnie prezydenci porozmawiają w cztery oczy. Szef BPM zapowiedział, że będą one dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, gospodarczych czy politycznych i historycznych. Ukraiński prezydent ma również rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim.

Prezydent Ukrainy spotka się z Polakami i Ukraińcami w Warszawie

Jednak wizyta prezydenta Ukrainy nie skończy się na oficjalnych rozmowach. W środę Wołodymyr Zełenski spotka się również z Polakami i mieszkającymi w Polsce Ukraińcami. Spotkanie to odbędzie się na Zamku Królewskim.

- Prezydent Zełenski chce powiedzieć do Polaków kilka słów w kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnim roku: jak Polacy pomagają Ukrainie, uchodźcom na granicy, czy przyjmując ich do swoich domów - wyjaśnił na antenie RMF FM szef BPM. - Każdy będzie mógł przyjść na plac Zamkowy w środę po południu i każdy będzie mógł zobaczyć na telebimach transmisję z tego spotkania – dodał.

W środę, 5 kwietnia, spodziewamy się oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa w Polsce. Prezydent 🇺🇦 w środę po południu na Zamku Królewskim spotka się z Polakami i Ukraińcami przebywającymi u nas — Szef @BPM_KPRP @marcin_przydacz w @RMF24pl. pic.twitter.com/mXnLIIk8kf— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 3, 2023

Zamek Królewski w Warszawie zamknięty dla zwiedzających

Wszyscy, którzy planowali zwiedzić Zamek Królewski właśnie w środę, muszą przełożyć plany na inny termin. Na czas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie Zamek Królewski będzie zamknięty.

„Kochani, pośpiesznie donosimy, że z uwagi na ważne uroczystości państwowe 𝟓 𝐤𝐰𝐢𝐞𝐭𝐧𝐢𝐚 (ś𝐫𝐨𝐝𝐚) 𝐜𝐚ł𝐲 𝐤𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐤𝐬 𝐙𝐚𝐦𝐤𝐮 𝐊𝐫ó𝐥𝐞𝐰𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐰𝐫𝐚𝐳 𝐳 𝐎𝐠𝐫𝐨𝐝𝐚𝐦𝐢 𝐛ę𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐧𝐢𝐞𝐝𝐨𝐬𝐭ę𝐩𝐧𝐲 𝐝𝐥𝐚 𝐳𝐰𝐢𝐞𝐝𝐳𝐚𝐣ą𝐜𝐲𝐜𝐡. Jutro, czyli 4 kwietnia, możecie nas odwiedzić w tradycyjnych godzinach (10.00–17.00, ostatnie wejście o godz. 16.00), zamknięty będzie jedynie Dziedziniec Wielki.Po nabyciu biletów w zamkowej kasie kierujcie swoje kroki ku Bramie Senatorskiej (naprzeciw restauracji Pizza Hut)” – czytamy na facebookowej stronie Zamku Królewskiego w Warszawie.