Cud narodzin w Warszawskim ZOO. Rozkoszne sajmiri zachwyciły opiekunów

Narodziny w Warszawskim ZOO

Ostatnie tygodnie przyniosły wyjątkową radość w Warszawskim ZOO. Trzy małe sajmiri dołączyły do małpiej rodziny, wzbudzając zachwyt wszystkich opiekunów. Sajmiri to nieduże małpki pochodzące z Ameryki Południowej. To jedne z najbardziej towarzyskich naczelnych na świecie. Uwielbiają się bawić, skakać, a przede wszystkim zapełniać brzuszki przekąskami.

"Maluszki rosną zdrowo i przyznacie, że wystarczy jedno spojrzenie, by zakochać się w tych uroczych pociechach. (...) W naturze żyją w dużych grupach, czasem liczących nawet kilkaset osobników. Ich dzień wypełniają zabawy, wspinaczki i poszukiwanie smakołyków - od owoców, przez nasiona, aż po drobne owady" - podaje ZOO.

"Ciekawostką jest to, że sajmiri mają wyjątkowo duże mózgi w stosunku do masy ciała. Proporcjonalnie większe niż u człowieka! Dzięki temu są bardzo spostrzegawcze i sprytne" - dodają opiekunowie. To fascynujące zwierzęta, które warto poznać bliżej.

Wcześniej we wrześniu w Warszawskim ZOO Kari i Rombik zostali rodzicami sześciu surykatek. Wszystkie maluchy można podziwiać w godzinach otwarcia ogrodu zoologicznego, codziennie od 9 do 17.