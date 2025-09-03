ZOO zaprasza na urodzinową dyskotekę. Tak swoje urodziny będzie obchodzić 40-letni szympans Szymon

Szympans Szymon kończy 40 lat! Warszawskie ZOO zaprasza na urodzinową dyskotekę

W ten weekend warszawskie zoo zaprasza na wyjątkowe obchody 40. urodzin szympansa Szymona. Z tej okazji przygotowano specjalny program pełen atrakcji, który z pewnością przypadnie do gustu zarówno małym, jak i dużym miłośnikom zwierząt.

W piątek, w godzinach 10-11, na odwiedzających czeka dyskoteka, podczas której będzie można potańczyć i świetnie się bawić. Opiekunowie Szymona podzielą się ciekawostkami z jego życia oraz opowiedzą o szympansim stadzie. Nie zabraknie również konkursów z nagrodami oraz pamiątkowych przypinek z wizerunkiem jubilata.

Sobota również zapowiada się interesująco. W godzinach 10-13 wolontariusze opowiedzą o tym, co jedzą szympansy i jakie są ich przysmaki. Będzie można dowiedzieć się, jak bawią się warszawskie małpy i jak wygląda ich codzienne życie w zoo.

W warszawskim ZOO mieszka stado szympansów. Najmłodszy z nich ma 9 lat

W stołecznym zoo mieszka stado złożone z siedmiu szympansów. Najmłodszym członkiem grupy jest Frodo, urodzony w 2014 roku. A jego rodzicami są Kimberley i Patrick.

Szympansy żyją w stadach, a opiekę nad młodymi sprawują głównie samice. Te inteligentne zwierzęta mają z ludźmi bardzo podobne DNA. Szacuje się, że podobieństwo wynosi ponad 90 proc.

Szympansy potrafią okazywać bardzo różne emocje, od radości po smutek. Bywają empatyczne, ale w zetknięciu z niechcianymi osobnikami mogą być brutalne. Po utracie bliskich wpadają w rozpacz, a znane są także przypadki szympansów zmagających się z depresją.

Nie przegap urodzin Szymona!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych fascynujących zwierzętach i spędzić miło czas w warszawskim ZOO, koniecznie weź udział w urodzinowych obchodach szympansa Szymona. To wyjątkowa okazja, by poznać bliżej świat małp i zobaczyć, jak wygląda ich codzienne życie w zoo.

