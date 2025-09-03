ZOO zaprasza na urodzinową dyskotekę. Tak swoje urodziny będzie obchodzić 40-letni szympans Szymon

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-09-03 16:50

Warszawskie ZOO zaprasza na wyjątkowe wydarzenie! W piątek i sobotę (5 i 6 września) odbędą się obchody 40. urodzin szympansa Szymona. To wyjątkowa okazja, by wziąć udział w dyskotekowej zabawie, posłuchać opowieści opiekunów i dowiedzieć się więcej o życiu tych fascynujących zwierząt. Dla fanów małp przygotowano liczne atrakcje, konkursy z nagrodami oraz spotkanie z wolontariuszami.

ZOO zaprasza na urodzinową dyskotekę. Tak swoje urodziny będzie obchodzić 40-letni szympans Szymon

i

Autor: ZOO/Katarzyna Królik/ Materiały prasowe

Szympans Szymon kończy 40 lat! Warszawskie ZOO zaprasza na urodzinową dyskotekę

W ten weekend warszawskie zoo zaprasza na wyjątkowe obchody 40. urodzin szympansa Szymona. Z tej okazji przygotowano specjalny program pełen atrakcji, który z pewnością przypadnie do gustu zarówno małym, jak i dużym miłośnikom zwierząt.

W piątek, w godzinach 10-11, na odwiedzających czeka dyskoteka, podczas której będzie można potańczyć i świetnie się bawić. Opiekunowie Szymona podzielą się ciekawostkami z jego życia oraz opowiedzą o szympansim stadzie. Nie zabraknie również konkursów z nagrodami oraz pamiątkowych przypinek z wizerunkiem jubilata.

Sobota również zapowiada się interesująco. W godzinach 10-13 wolontariusze opowiedzą o tym, co jedzą szympansy i jakie są ich przysmaki. Będzie można dowiedzieć się, jak bawią się warszawskie małpy i jak wygląda ich codzienne życie w zoo.

W warszawskim ZOO mieszka stado szympansów. Najmłodszy z nich ma 9 lat

W stołecznym zoo mieszka stado złożone z siedmiu szympansów. Najmłodszym członkiem grupy jest Frodo, urodzony w 2014 roku. A jego rodzicami są Kimberley i Patrick.

Szympansy żyją w stadach, a opiekę nad młodymi sprawują głównie samice. Te inteligentne zwierzęta mają z ludźmi bardzo podobne DNA. Szacuje się, że podobieństwo wynosi ponad 90 proc.

Szympansy potrafią okazywać bardzo różne emocje, od radości po smutek. Bywają empatyczne, ale w zetknięciu z niechcianymi osobnikami mogą być brutalne. Po utracie bliskich wpadają w rozpacz, a znane są także przypadki szympansów zmagających się z depresją.

Nie przegap urodzin Szymona!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych fascynujących zwierzętach i spędzić miło czas w warszawskim ZOO, koniecznie weź udział w urodzinowych obchodach szympansa Szymona. To wyjątkowa okazja, by poznać bliżej świat małp i zobaczyć, jak wygląda ich codzienne życie w zoo.

Super Express Google News
Nowe mieszkanki w ZOO Warszawa
5 zdjęć
Strzelali fajerwerkami tuż przy ogrodzeniu zoo
Sonda
Lubisz chodzić do zoo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZOO
ZOO WARSZAWA