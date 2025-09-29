Surykatki w warszawskim ZOO oszalały ze szczęścia! To trzeba zobaczyć!

Kari i Rombik to rodzice na medal! Jak warszawskie surykatki wychowują swoje pociechy?

Warszawskie stado surykatek ma powód do radości. Miesiąc temu powiększyło się o aż sześć maluchów! Dumnymi rodzicami są Kari i Rombik, jednak, jak to u surykatek bywa, opieką nad młodymi zajmuje się całe stado. To piękny przykład rodzinnej współpracy, którą na co dzień mogą obserwować odwiedzający.

Pierwsze dwa tygodnie życia młode spędziły w gnieździe. W tym czasie miały zamknięte oczy i żywiły się wyłącznie mlekiem matki. Po tym okresie ich dieta zaczęła się rozszerzać. Dorosłe osobniki zaczęły przynosić im mięso i owady, aby dostarczyć niezbędnych składników odżywczych. Dziś maluchy są już znacznie bardziej samodzielne, a od kilku dni z odwagą wychodzą na wybieg. Spacerują, bawią się i harcują wśród reszty stada, co daje odwiedzającym wyjątkową okazję do obserwacji ich pierwszych kroków w dorosły świat.

Surykatki to niezwykle towarzyskie i rodzinne zwierzęta. Żyją w grupach, w których każdy ma swoje zadania. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zachowań jest ich charakterystyczne „stanie na baczność”. Wówczas jeden z członków stada pełni rolę strażnika − uważnie obserwuje otoczenie i ostrzega resztę przed ewentualnym zagrożeniem. Dzięki temu cała grupa może spokojnie żerować czy opiekować się młodymi.

Choć surykatki wydają się niepozorne, w naturze radzą sobie doskonale. Potrafią polować na skorpiony i − co ciekawe − są odporne na ich jad. Ich dieta jest jednak bardziej urozmaicona. Obejmuje różne bezkręgowce, a także niewielkie kręgowce, takie jak płazy, gady czy ptaki.

W warszawskim stadzie najważniejszą rolę odgrywa samica Kari. To ona rządzi całą grupą, pilnuje porządku i przywołuje do dyscypliny rozrabiaki. Dzięki jej czujności i sile młode mają zapewnione bezpieczeństwo oraz odpowiednie warunki do rozwoju.

Nowo narodzone surykatki rosną zdrowo i rozwijają się z każdym dniem. Odwiedzający mogą oglądać ich zabawy oraz interakcje ze starszymi członkami rodziny już teraz. Wybieg surykatek jest dostępny codziennie od godziny 9. To doskonała okazja, aby z bliska zobaczyć życie tych niezwykłych zwierząt i poznać ich fascynujące zwyczaje.

Pokazowe karmienie w myślęcińskim zoo to prawdziwy hit! Byliśmy na miejscu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.