Surykatki w warszawskim ZOO oszalały ze szczęścia! To trzeba zobaczyć!

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-09-29 10:59

W warszawskim ZOO nastał radosny czas! Miesiąc temu rodzina surykatek powiększyła się o sześć uroczych maluchów. Dumni rodzice, Kari i Rombik, nie kryją radości, a całe stado aktywnie uczestniczy w opiece i wychowywaniu najmłodszego potomstwa. To wyjątkowe wydarzenie można podziwiać na własne oczy, odwiedzając ZOO każdego dnia od 9 − czytamy w oficjalnym poście na stronie stołecznego ogrodu.

Kari i Rombik to rodzice na medal! Jak warszawskie surykatki wychowują swoje pociechy?

Warszawskie stado surykatek ma powód do radości. Miesiąc temu powiększyło się o aż sześć maluchów! Dumnymi rodzicami są Kari i Rombik, jednak, jak to u surykatek bywa, opieką nad młodymi zajmuje się całe stado. To piękny przykład rodzinnej współpracy, którą na co dzień mogą obserwować odwiedzający.

Pierwsze dwa tygodnie życia młode spędziły w gnieździe. W tym czasie miały zamknięte oczy i żywiły się wyłącznie mlekiem matki. Po tym okresie ich dieta zaczęła się rozszerzać. Dorosłe osobniki zaczęły przynosić im mięso i owady, aby dostarczyć niezbędnych składników odżywczych. Dziś maluchy są już znacznie bardziej samodzielne, a od kilku dni z odwagą wychodzą na wybieg. Spacerują, bawią się i harcują wśród reszty stada, co daje odwiedzającym wyjątkową okazję do obserwacji ich pierwszych kroków w dorosły świat.

Surykatki to niezwykle towarzyskie i rodzinne zwierzęta. Żyją w grupach, w których każdy ma swoje zadania. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zachowań jest ich charakterystyczne „stanie na baczność”. Wówczas jeden z członków stada pełni rolę strażnika − uważnie obserwuje otoczenie i ostrzega resztę przed ewentualnym zagrożeniem. Dzięki temu cała grupa może spokojnie żerować czy opiekować się młodymi.

Choć surykatki wydają się niepozorne, w naturze radzą sobie doskonale. Potrafią polować na skorpiony i − co ciekawe − są odporne na ich jad. Ich dieta jest jednak bardziej urozmaicona. Obejmuje różne bezkręgowce, a także niewielkie kręgowce, takie jak płazy, gady czy ptaki.

W warszawskim stadzie najważniejszą rolę odgrywa samica Kari. To ona rządzi całą grupą, pilnuje porządku i przywołuje do dyscypliny rozrabiaki. Dzięki jej czujności i sile młode mają zapewnione bezpieczeństwo oraz odpowiednie warunki do rozwoju.

Nowo narodzone surykatki rosną zdrowo i rozwijają się z każdym dniem. Odwiedzający mogą oglądać ich zabawy oraz interakcje ze starszymi członkami rodziny już teraz. Wybieg surykatek jest dostępny codziennie od godziny 9. To doskonała okazja, aby z bliska zobaczyć życie tych niezwykłych zwierząt i poznać ich fascynujące zwyczaje.

Super Express Google News
Surykatki w warszawskim ZOO oszalały ze szczęścia! To trzeba zobaczyć!
6 zdjęć
Pokazowe karmienie w myślęcińskim zoo to prawdziwy hit! Byliśmy na miejscu
Sonda
Lubisz chodzić do zoo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZOO
ZOO WARSZAWA