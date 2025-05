− Na ten przyjazd czekaliśmy z ogromną niecierpliwością! 12 maja z niderlandzkiego zoo w Arnhem przyjechały do nas urodzone w 2013 roku N'Hasa i N'iralé – obwieścił z radością Aleksander Bilski z działu marketingu warszawskiego ZOO.

Nowe gorylice są ze sobą spokrewnione – N'Hasa jest ciocią N'iralé. Opiekunowie zwierząt zdradzają, że N'Hasa to samica bardziej stanowcza i pewna siebie, która od razu przejęła rolę liderki w tym duecie. N'iralé z kolei jest spokojniejsza i ostrożniejsza, ale jednocześnie bardzo lubi się bawić i nie wykazuje przesadnej nieśmiałości.

Gorylice miały już okazję poznać swój nowy dom oraz jego dotychczasowego lokatora – 25-letniego Aziziego. Jak relacjonują opiekunowie, samice od razu zainteresowały się samcem i bez wahania podporządkowały się swojemu nowemu szefowi stada.

− Proces zmian w warszawskiej rodzinie goryli trwał przez kilka tygodni i dzisiaj możemy oficjalnie ogłosić sukces. Viking i Bwana wyjechali kolejno do Arnhem i do Zurychu, gdzie poznali swoje partnerki i być może wkrótce założą rodziny. Do Aziziego przyjechały dwie cudowne damy i wierzymy, że Azizi również kiedyś doczeka się dzieci – wyjaśniło Bilski. Viking wyjechał z Warszawy w niedzielę (11 maja), a 7 kwietnia pożegnaliśmy Bwanę.

Goryle można już podziwiać zarówno w Pawilonie Małp Człekokształtnych, jak i na wybiegu zewnętrznym. − Rozpoczynamy nowy rozdział w historii obecności goryli w warszawskim zoo. Oby był to rozdział jak najpiękniejszy i obfity w jak najwięcej radosnych wydarzeń – podsumował Aleksander Bilski.

Fakty i ciekawostki o największych naczelnych

Goryle to największe małpy naczelne na świecie, należące do rodziny człowiekowatych. Charakteryzują się wyprostowaną sylwetką, wysoką inteligencją oraz umiejętnością wytwarzania i używania prostych narzędzi. Co ciekawe, ludzie i goryle dzielą aż 98,3 procent DNA, co czyni te zwierzęta naszymi najbliższymi krewniakami po szympansach.

Dorosły goryl potrzebuje około 20 kilogramów pokarmu dziennie, składającego się głównie z korzeni, owoców, kory drzew i pędów. Goryl jest od czterech do dziesięciu razy silniejszy od przeciętnego człowieka, a siła nacisku jego szczęki przewyższa nawet lwa.

W naturalnym środowisku goryle występują wyłącznie w Afryce, głównie na terenie Rwandy, Ugandy, Angoli, Gabonu, Kongo i Nigerii. Największy zmierzony goryl na świecie osiągał nieco ponad 180 centymetrów wzrostu i ważył ponad 220 kilogramów. Podobnie jak ludzie i misie koala, goryle posiadają unikatowy układ linii papilarnych na dłoniach.

Do tej pory zaobserwowano tylko jednego goryla albinosa, który trafił do ogrodu zoologicznego w Barcelonie i otrzymał imię Snowflake, czyli "płatek śniegu".

Dojrzałe samce goryli charakteryzują się tzw. "srebrnymi plecami", co jest związane z osiągnięciem dojrzałości, a nie z wiekiem.

