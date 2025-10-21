Komunikacyjna rewolucja w Warszawie. Zaraz się zacznie, pasażerowie mogą się zdziwić

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a wraz z nim wzmożony ruch na warszawskich cmentarzach.

Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia specjalne linie autobusowe i tramwajowe, by ułatwić dojazd do nekropolii.

Sprawdź, które linie cmentarne i zmiany w komunikacji miejskiej pomogą dotrzeć na cmentarz w nadchodzący weekend.

Jak dojechać na cmentarze w Warszawie przed dniem Wszystkich Świętych?

− Zbliża się święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, czyli dni, w czasie których odwiedzamy groby swoich bliskich. Wiele osób już wcześniej, w weekend poprzedzający te święta, wybiera się na cmentarze. Specjalnie z myślą o nich przygotowaliśmy, już tradycyjnie, tzw. autobusowe i tramwajowe linie cmentarne − informuje Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego.

W nadchodzący weekend uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe i tramwajowe, które dowiozą pasażerów do największych cmentarzy w Warszawie. Dodatkowo, niektóre autobusy zostaną skierowane na zmienione trasy, aby zapewnić lepszy dojazd do nekropolii. W niedzielę tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy.

Specjalne linie cmentarne

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, z Metra Młociny na Cmentarz Północny będzie można dojechać autobusami linii C09 (brama główna) oraz C40 (brama zachodnia i południowa). Z pętli Bródno-Podgrodzie na Cmentarz Północny (brama główna) kursować będą autobusy linii C13, które zatrzymają się m.in. przy bramie Cmentarza Bródnowskiego od strony ulicy Chodeckiej oraz przy rondzie Zgrupowania AK "Radosław", w pobliżu Cmentarza Powązkowskiego.

Uruchomione zostaną również tramwajowe linie cmentarne:

C1: Annopol-Cmentarz Wolski (dojazd na cmentarze Bródnowski, Powązkowski, Wolski)

C4: Żerań-Miasteczko Wilanów (dojazd na Cmentarz Bródnowski)

C6: Żerań-Cmentarz Wolski (dojazd na cmentarze Bródnowski i Wolski)

Dodatkowe kursy i zmiany tras

Na cmentarze będzie można dojechać również autobusami linii regularnych. W sobotę i niedzielę (25-26 października) w godzinach kursowania linii cmentarnych dodatkowe kursy na trasie do cmentarza w Wawrze przy ulicy Korkowej będą miały autobusy linii 173. Autobusy linii 500 będą miały wydłużoną trasę i dojadą pod Cmentarz Wojskowy na Powązkach, a autobusy linii 727 we wszystkich kursach do Cmentarza Południowego.

Autobusy linii 409 będą podjeżdżały pod bramę zachodnią, główną i południową Cmentarza Północnego (bez podjazdu pod bramę północną).

