Komunikacyjna rewolucja w Warszawie. Zaraz się zacznie, pasażerowie mogą się zdziwić

- Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a wraz z nim wzmożony ruch na warszawskich cmentarzach.
- Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia specjalne linie autobusowe i tramwajowe, by ułatwić dojazd do nekropolii.
- Sprawdź, które linie cmentarne i zmiany w komunikacji miejskiej pomogą dotrzeć na cmentarz w nadchodzący weekend.
Jak dojechać na cmentarze w Warszawie przed dniem Wszystkich Świętych?
− Zbliża się święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, czyli dni, w czasie których odwiedzamy groby swoich bliskich. Wiele osób już wcześniej, w weekend poprzedzający te święta, wybiera się na cmentarze. Specjalnie z myślą o nich przygotowaliśmy, już tradycyjnie, tzw. autobusowe i tramwajowe linie cmentarne − informuje Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego.
W nadchodzący weekend uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe i tramwajowe, które dowiozą pasażerów do największych cmentarzy w Warszawie. Dodatkowo, niektóre autobusy zostaną skierowane na zmienione trasy, aby zapewnić lepszy dojazd do nekropolii. W niedzielę tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy.
Specjalne linie cmentarne
Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, z Metra Młociny na Cmentarz Północny będzie można dojechać autobusami linii C09 (brama główna) oraz C40 (brama zachodnia i południowa). Z pętli Bródno-Podgrodzie na Cmentarz Północny (brama główna) kursować będą autobusy linii C13, które zatrzymają się m.in. przy bramie Cmentarza Bródnowskiego od strony ulicy Chodeckiej oraz przy rondzie Zgrupowania AK "Radosław", w pobliżu Cmentarza Powązkowskiego.
Uruchomione zostaną również tramwajowe linie cmentarne:
- C1: Annopol-Cmentarz Wolski (dojazd na cmentarze Bródnowski, Powązkowski, Wolski)
- C4: Żerań-Miasteczko Wilanów (dojazd na Cmentarz Bródnowski)
- C6: Żerań-Cmentarz Wolski (dojazd na cmentarze Bródnowski i Wolski)
Dodatkowe kursy i zmiany tras
Na cmentarze będzie można dojechać również autobusami linii regularnych. W sobotę i niedzielę (25-26 października) w godzinach kursowania linii cmentarnych dodatkowe kursy na trasie do cmentarza w Wawrze przy ulicy Korkowej będą miały autobusy linii 173. Autobusy linii 500 będą miały wydłużoną trasę i dojadą pod Cmentarz Wojskowy na Powązkach, a autobusy linii 727 we wszystkich kursach do Cmentarza Południowego.
Autobusy linii 409 będą podjeżdżały pod bramę zachodnią, główną i południową Cmentarza Północnego (bez podjazdu pod bramę północną).