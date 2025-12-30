Pożar na Bakalarskiej w Warszawie. Zatrzymany 36-latek z zarzutami

Zuzanna Sekuła
Jacek Chlewicki
2025-12-30 10:04

Pożar na targowisku przy ulicy Bakalarskiej w Warszawie wybuchł w sobotę po północy, powodując straty materialne oszacowane na około 300 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 36-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Decyzją prokuratora, został objęty policyjnym dozorem.

  • W sobotę doszło do pożaru stoisk handlowych na warszawskiej Bakalarskiej, powodując znaczne straty materialne.
  • Policja zatrzymała 36-letniego mężczyznę podejrzanego o spowodowanie pożaru.
  • W poniedziałek poinformowano, że usłyszał zarzuty.

Pożar na Bakalarskiej

Zgłoszenie o pożarze na targowisku przy ul. Bakalarskiej wpłynęło do służb tuż przed godziną 1 w nocy. Ogień objął kilka kontenerów. Strażacy natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej, co pozwoliło na szybkie opanowanie ognia. W trakcie akcji gaśniczej strażacy wynieśli z płonących kontenerów sześć butli gazowych. Nikt nie ucierpiał.

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa Ochota zatrzymali 36-letniego obywatela Polski, który może mieć związek z pożarem. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia i został objęty policyjnym dozorem.

Zarzut dla 36-latka i oszacowane straty

Działania ratowniczo-gaśnicze trwały łącznie ponad pięć godzin i zakończyły się około godziny 6 rano. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru. Straty materialne powstałe w wyniku pożaru zostały wstępnie oszacowane na około 300 tys. zł.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota. Zatrzymany 36-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co grozi mu kara pozbawienia wolności. Dalsze czynności procesowe mają wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny pożaru na targowisku przy ul. Bakalarskiej.

