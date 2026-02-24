Były ambasador wyszedł na za kaucją, chodzi o Epsteina. Kim jest Mandelson?

Były ambasador Wielkiej Brytanii w USA Peter Mandelson zwolniony za kaucją. Chodzi o aferę Epsteina

„Funkcjonariusze aresztowali 72-letniego mężczyznę pod zarzutem nadużycia urzędu publicznego” – przekazała policja z Wielkiej Brytanii wczoraj, 23 lutego wieczorem. W mediach szybko pojawiła się informacja, ze chodzi o byłego ambasadora Wielkiej Brytanii w USA - Petera Mandelsona, którego nazwisko było już wielokrotnie wymieniane w kontekście skandalu. Dawny dyplomata, podobnie jak wcześniej był książę Andrzej, został aresztowany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. W tym przypadku chodzi również o dokumenty handlowe Wielkiej Brytanii, które miał przekazywać Jeffreyowi Epsteinowi. W nocy z 23 na 24 lutego poinformowano, że Mandelson został zwolniony za kaucją. Wcześniej także Andrzeja wypuszczono do domu po 11 godzinach przesłuchań. Były ambasador został odwołany ze swojej funkcji jeszcze we wrześniu ubiegłego roku po tym, jak zrobiło się głośno o jego powiązaniach z finansistą skazywanym za przestępstwa seksualne. Wśród akt opublikowanych przez amerykański Departament Sprawiedliwości są mejle wskazujące na to, że Mandelson mógł brać pieniądze od Epsteina i przekazywać mu poufne państwowe dokumenty. Media obiegło także zdjęcie przedstawiające Mandelsona w majtkach i bez spodni, stojącego obok jakiejś kobiety w szlafroku. Nie wiadomo, jak bardzo dyplomata przyjaźnił się z Epsteinem, ale bywał gościem w jego rezydencjach.

Były książę Andrzej został parę dni temu zatrzymany, ale zwolniono go po 11 godzinach przesłuchań

Andrzej Mountbatten-Windsor, bo tak obecnie oficjalnie nazywany jest były książę, w czwartek został zatrzymany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Po 11 godzinach zwolniono go bez postawienia zarzutów, jednak dochodzenie jest kontynuowane. Zatrzymanie miało związek z podejrzeniami, że jako specjalny wysłannik Wielkiej Brytanii ds. handlu przekazywał poufne informacje Jeffreyowi Epsteinowi – amerykańskiemu finansiście i skazanemu przestępcy seksualnemu, który zmarł w zagadkowych okolicznościach w areszcie w 2019 roku.