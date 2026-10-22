Chwile grozy w Świętokrzyskiem. 58-latek z siekierą wtargnął do domu byłej partnerki

Groził śmiercią byłej partnerce. O włos od tragedii w Świętokrzyskiem

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek, 19 października, wieczorem w jednej ze wsi na terenie gminy Kije. 48-latka powiadomiła służby o tym, że były partner przez telefon zapowiadał, że pozbawi ją życia. Mężczyzna złamał ciążący na nim sądowy zakaz zbliżania się i skierował się do miejsca zamieszkania kobiety. Przerażona 48-latka bała się nie tylko o siebie, ale też o dwójkę swoich dzieci.

Na miejsce niezwłocznie skierowano mundurowych z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, którzy po dotarciu pod wskazany adres zastali bardzo niebezpieczną sytuację. Jak się okazało, pijany 58-latek zdążył już sforsować wejście i wejść do wnętrza budynku.

Sytuacja od początku była bardzo niebezpieczna. Mężczyzna wtargnął do piwnicy budynku, gdzie uszkodził drzwi, następnie ruszył schodami na górę. Gdy na szczycie schodów napotkał policjanta nie reagował na jego polecenia i w pewnym momencie zamachnął się w jego kierunku trzymaną w ręku siekierą. Agresor został skutecznie obezwładniony przy użyciu paralizatora elektrycznego. Na szczęście policjanci nie odnieśli żadnych obrażeń - relacjonuje Paula Kępińska, oficer prasowy KPP w Pińczowie.

58-latek z siekierą w gminie Kije. Uszkodził policyjny radiowóz

Po obezwładnieniu napastnika i wyjściu na zewnątrz, funkcjonariusze zauważyli porozrzucane odłamki policyjnego "koguta" wokół swojego radiowozu. Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna przed wejściem do domu roztrzaskał sygnalizację siekierą.

Sprawdzenie w policyjnych systemach przyniosło kolejne niespodzianki. Wyszło na jaw, że napastnik był osobą poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości. Miał do odsiadki wyrok półtora roku więzienia za wcześniejsze przestępstwa na szkodę tej samej 48-latki. Został umieszczony w policyjnym areszcie, skąd przewieziono go prosto za kratki.