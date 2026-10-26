Dramatyczny pożar domu w powiecie koneckim. Strażacy znaleźli zwęglone ciało kobiety

Dramat rozegrał się w nocy z niedzieli na poniedziałek, chwilę po godzinie pierwszej. Pod wskazany adres w powiecie koneckim natychmiast zadysponowano duże siły ratunkowe.

Tragiczny pożar w Kozowie. Strażacy znaleźli zwęglone zwłoki

Kiedy wozy strażackie przyjechały na miejsce, ogniem zajęty był cały budynek mieszkalny. Ratownicy dostali niepokojący sygnał, z którego wynikało, że w płonącym domu może być uwięziona jedna osoba.

W momencie przyjazdu służb pożarem objęty był cały budynek. Była informacja o tym, że wewnątrz budynku może znajdować się kobieta. Po opanowaniu pożaru w jednym z pomieszczeń stwierdzono zwęglone zwłoki kobiety. W działaniach udział brało siedem strażackich zastępów – relacjonuje Marcin Bajur, rzecznik prasowy Świętokrzyskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Teraz ustaleniem dokładnych przyczyn wybuchu ognia w gminie Smyków zajmują się śledczy. Sprawa jest badana przez policjantów pracujących pod nadzorem prokuratury, a w oględzinach pogorzeliska pomaga również biegły z zakresu pożarnictwa.

Zagrożenie pożarowe w domach. Jak uniknąć tragedii?

Pożary wybuchające po zmroku są wyjątkowo groźne, gdyż ulatniający się dym i gazy toksyczne błyskawicznie usypiają domowników, co prowadzi do utraty przytomności. Z tego powodu funkcjonariusze regularnie przypominają o najważniejszych zasadach ratujących życie.

Kluczowym elementem ochrony domostwa jest zamontowanie niezależnych czujników dymu oraz tlenku węgla. Te niewielkie urządzenia na bieżąco analizują powietrze, a w razie pierwszych oznak zagrożenia emitują dźwięk, wyrywając ze snu i dając bezcenny czas na ucieczkę oraz wezwanie pomocy.

Równie ważna okazuje się profilaktyka związana z instalacjami gazowymi, elektrycznymi i przewodami kominowymi. Straż pożarna przypomina o obowiązkowych przeglądach w trakcie całego sezonu grzewczego oraz regularnym usuwaniu zanieczyszczeń z kominów. Eksperci apelują też o rozważne korzystanie z pieców, unikanie prowizorycznych metod dogrzewania pomieszczeń oraz dbanie o drożność kratek wentylacyjnych.