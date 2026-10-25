Wybuchowy poranek w Świętokrzyskiem. Nieznani sprawcy uszkodzili bankomat i zniknęli z pieniędzmi

Zniszczony bankomat w Królewcu. Sprawcy ukradli pieniądze

Do zuchwałej kradzieży doszło pod osłoną nocy w miejscowości Królewiec w gminie Smyków. Z pierwszych informacji wynika, że sprawcy sforsowali urządzenie i uciekli z łupem. Służby wciąż ustalają, ile dokładnie pieniędzy zniknęło ze zniszczonego bankomatu.

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że przestępcy wysadzili bankomat w powietrze. Taki scenariusz jest obecnie weryfikowany przez mundurowych, którzy od wczesnych godzin porannych pracują na miejscu zdarzenia.

Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że dziś około godziny 3:40 w nocy w miejscowości Królewiec, gmina Smyków, doszło do uszkodzenia bankomatu, prawdopodobnie mogło dojść do wybuchu. Z bankomatu zostały zabrane pieniądze, obecnie ustalamy ilość skradzionych pieniędzy. Na miejscu pracują policjanci, którzy precyzyjnie ustalają wszelkie okoliczności tego zdarzenia. W wyniku zdarzenia nikt nie doznał obrażeń – mówi mł. asp. Marta Przygodzka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Końskich.

Policja poszukuje sprawców. Trwa szacowanie strat

Śledczy intensywnie zbierają materiał dowodowy, aby dokładnie odtworzyć przebieg tego zuchwałego ataku na bankomat. Równolegle prowadzone są czynności mające na celu ustalenie tożsamości sprawców oraz dokładnej kwoty, jaka padła ich łupem.

Ważną informacją jest to, że podczas tego niebezpiecznego zdarzenia nie było osób poszkodowanych. Służby na ten moment nie zdradzają, jak wysoka mogła być kradzież.