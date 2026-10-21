Łukasz Gibała ogłosił nazwiska zastępców! Jedna decyzja może zaskoczyć

Łukasz Gibała ogłosił w środę, 21 października, nazwiska swoich zastępców. Krakowem będzie zarządzał wspólnie z Karolem Wałachowskim, Janem Hoffmanem i Elżbietą Kois-Żurek. Prezydent zapowiadał wcześniej, że po zaprzysiężeniu przedstawi osoby, które będą tworzyć jego najbliższy zespół w magistracie.

Nie czterech, a trzech wiceprezydentów Krakowa

Łukasz Gibała objął urząd we wtorek wieczorem, po złożeniu ślubowania przed Radą Miasta Krakowa. W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich zdobył 62,12 proc. głosów.

Podczas środowej prezentacji zastępców wyjaśnił, że zdecydował się na trzy nominacje, choć przepisy pozwalają mu powołać maksymalnie czterech wiceprezydentów.

Tak obiecywałem, dzień po zaprzysiężeniu przedstawiam państwu osoby, z którymi wspólnie będę zarządzał Krakowem. Być może część państwa jest zdziwiona, że razem ze mną są to cztery osoby, bo jak państwo wiecie, ustawa mówi o tym, że maksymalnie w takim mieście jak Kraków prezydent może mieć czwórkę zastępców. Ja podjąłem jednak decyzję, że będą to trzy osoby – powiedział Gibała.

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Karol Wałachowski pierwszym zastępcą Gibały

W gronie nowych wiceprezydentów znalazł się Karol Wałachowski, od lat związany ze środowiskiem Krakowa dla Mieszkańców. Pełnił funkcję dyrektora programowego stowarzyszenia i współpracował z Łukaszem Gibałą przy przygotowywaniu propozycji programowych dla miasta.

Dla mnie wielka radość i też wielka odpowiedzialność. Mam takie poczucie, że Kraków w wielu wymiarach potrzebuje w końcu wejść w XXI wiek – powiedział Wałachowski.

Jan Hoffman wśród nowych wiceprezydentów Krakowa

Drugim z zastępców został Jan Hoffman, prawnik i dotychczasowy przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto. Przed pierwszą turą przedterminowych wyborów prezydenckich wycofał swoją kandydaturę i udzielił poparcia Łukaszowi Gibale.

Hoffman był również jednym z liderów akcji referendalnej, która doprowadziła do odwołania poprzedniego prezydenta Krakowa.

Elżbieta Kois-Żurek zajmie się polityką społeczną i edukacją

Trzecie stanowisko wiceprezydenta obejmie Elżbieta Kois-Żurek, od ponad dwóch dekad związana z samorządem. Jej doświadczenie zawodowe koncentruje się przede wszystkim na polityce społecznej i pomocy społecznej.

W latach 2018–2024 była dyrektorką Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Odpowiadała między innymi za działania skierowane do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia.

Łukasz Gibała zapowiedział, że nowa wiceprezydent będzie odpowiadała za politykę społeczną, edukację i zdrowie.

Jestem związana z samorządem od 2003 roku. Faktycznie zaczynałam od tych najniższych szczebli, aż obecnie miałam zaszczyt pełnić funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Powierzono mi potężną odpowiedzialność za politykę społeczną, edukację, mieszkalnictwo, w tym również zdrowie. To są potężne wyzwania, przede wszystkim związane, jak państwo wiecie, z demografią, ponieważ społeczeństwo się starzeje. Coraz mniej mamy młodych osób w Krakowie. Musimy szybko znaleźć rozwiązania systemowe, tak aby za 25 lat Kraków był miastem dobrym, troskliwym, zapewniającym wsparcie osobom, które tego wsparcia potrzebują. Myślę, że to będzie jedno z głównych zadań, jakie postawił przede mną pan prezydent – mówiła nowa wiceprezydent.