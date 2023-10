Muszyna. Jaka jest historia małopolskiego państwa?

Muszyna to popularne uzdrowisko położone w powiecie nowosądeckim, liczące obecnie nieco ponad 4 tys. mieszkańców. Mało kto jednak wie, że miasto to przed wiekami stanowiło odrębne państwo, mogące pochwalić się własnym wojskiem, administracją czy sądownictwem. Państwo muszyńskie, jak mówi historia, powstało prawdopodobnie w okolicach 1288 roku po tym, jak tereny Muszyny wraz z przylegającymi wsiami zapisano biskupowi Pawłowi z Przemankowa. Kolejno terytoria te należały (XIV i XV wiek) do dóbr królewskich, po czym w 1391 roku za panowania Władysława Jagiełły odzyskało je biskupstwo krakowskie, które przez setki lat zarządzało kluczem muszyńskim. Państwo Muszyńskie cieszyło się szeroką autonomią, posiadając własną administrację, sądownictwo i wojsko. Naczelnym dowódcą wojskowym był starosta muszyński, a główną część sił zbrojnych stanowiła piechota zwana harnikami, których liczba w czasie wojny oscylowała wokół nawet 600 żołnierzy. Co ciekawe, Muszyna dysponowała także własną jazdą zwaną dragonią biskupią. Upadek państwa muszyńskiego to czasy agonii Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Formalnie klucz muszyński jako odrębny byt państwowy przestał istnieć w 1781 roku, kiedy tereny te przeszły na własność rządu austriackiego. Jeszcze wcześniej, w 1770 roku tereny Muszyny przyłączono do Węgier. Finalnie Muszyna wróciła w skład państwa polskiego po I wojnie światowej, w 1918 roku. Okolice Muszyny cechowały się także swojego rodzaju tyglem kulturowym, będąc zamieszkiwanymi przez Polaków, Łemków oraz Żydów. Dziś Muszyna jest niezwykle popularnym małopolskim uzdrowiskiem, które przyciąga tłumy turystów za sprawą licznych atrakcji, takich jak liczne ogrody, lecznicze wody mineralne, sanatoria, miejsca rekreacji, baseny czy wydarzenia kulturalne. Poznajcie Muszynę w galerii, którą dla was przygotowaliśmy.