Pogoda w Krakowie: 23-25 października

Pogoda w Krakowie w najbliższy weekend pokaże swoje dwa oblicza. Piątek będzie zdecydowanie najprzyjemniejszym dniem, z dużą ilością słońca i najwyższą temperaturą. Później jednak do głosu dojdą chmury, a niedziela przyniesie opady deszczu, które mogą wpłynąć na plany.

Piątek: najcieplejszy i słoneczny dzień

Weekend rozpocznie się w Krakowie od pięknej, słonecznej aury. Piątek, 23 października, będzie bezchmurny, co pozwoli cieszyć się słońcem. To będzie również najcieplejszy dzień tego weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 15 stopni Celsjusza. Noc będzie już chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 6°C. Wiatr pozostanie bardzo słaby, osiągając prędkość do 2 m/s.

Sobota: więcej chmur i chłodniej

W sobotę, 24 października, pogoda w Krakowie zacznie się zmieniać. Niebo pokryje się chmurami, a słońca będzie znacznie mniej. Mimo to, nie należy spodziewać się opadów. Będzie to jednak nieco chłodniejszy dzień – temperatura maksymalna sięgnie około 13 stopni. Noc z soboty na niedzielę przyniesie podobne wartości jak poprzednia, z temperaturą w okolicach 6°C. Wiatr nadal będzie ledwo odczuwalny.

Niedziela: deszczowe zakończenie weekendu

Niedziela, 25 października, przyniesie zapowiadane załamanie pogody. Dzień w Krakowie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, z którego pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna wzrośnie nieznacznie w porównaniu do soboty, do około 14 stopni, jednak odczucie chłodu może potęgować wilgoć. Największa zmiana będzie odczuwalna o poranku – to będzie najzimniejsza noc weekendu, z temperaturą spadającą do około 4°C.

Jak spędzić taki weekend w Krakowie?

Zmienna pogoda w Krakowie sugeruje, by aktywności na świeżym powietrzu zaplanować głównie na piątek i ewentualnie sobotę. Słoneczny początek weekendu to idealny moment na dłuższe spacery czy wycieczki rowerowe. Sobota, choć chłodniejsza i pochmurna, wciąż pozwoli na spędzenie czasu poza domem bez parasola. Z kolei deszczowa niedziela może być dobrą okazją do nadrobienia zaległości kulturalnych w zamkniętych obiektach lub po prostu na odpoczynek w domu.

Dane pogodowe: OpenWeather