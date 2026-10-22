Zignorował przepisy i potrącił 68-letnią rowerzystkę. Kobieta trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami

Do poważnego wypadku na ulicy Kolbego w Oświęcimiu doszło we wtorek rano. Samochód osobowy zderzył się tam z kobietą poruszającą się na jednośladzie.

Z relacji służb wynika, że 65-letni kierowca Kii, opuszczając rondo, nie zachował ostrożności i wjechał prosto w 68-letnią rowerzystkę . Kobieta znajdowała się na wyznaczonym przejeździe dla rowerów.

. Kobieta znajdowała się na wyznaczonym przejeździe dla rowerów. W wyniku uderzenia poszkodowana cyklistka odniosła ciężkie obrażenia i natychmiast została przetransportowana do placówki medycznej.

Rowerzystka potrącona na przejeździe

Wypadek miał miejsce we wtorek, 20 października 2026 roku, krótko przed godziną 9:00 rano. Do oświęcimskich służb wpłynęła pilna informacja o zderzeniu auta z jednośladem na ulicy Kolbego. Błyskawicznie skierowano tam policyjne radiowozy i karetkę pogotowia w celu ratowania życia i zdrowia poszkodowanej.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze oświęcimskiej policji zrekonstruowali wstępnie to zdarzenie. Okazało się, że za kierownicą Kii siedział 65-letni mieszkaniec pobliskiego Chełmka. Kierujący, zjeżdżając z ronda, całkowicie zignorował jadącą zgodnie z prawem rowerzystkę. Kobieta w chwili potrącenia pokonywała oznakowany przejazd rowerowy.

Kobieta trafiła do szpitala w Oświęcimiu po uderzeniu

Uderzenie samochodu było na tyle silne, że 68-letnia Oświęcimianka odniosła bardzo poważne obrażenia. Ratownicy po opatrzeniu rannej zabrali 68-latkę prosto na szpitalny oddział ratunkowy. Pracujący na miejscu wypadku policjanci dokładnie sprawdzili miejsce potrącenia, poddali oględzinom oba pojazdy i skrupulatnie przygotowali materiał dowodowy, który pozwoli na szczegółowe odtworzenie przebiegu dramatu.

Policjanci apelują do zmotoryzowanych oraz pieszych o maksymalne skupienie na drodze i przestrzeganie obowiązujących zasad.

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