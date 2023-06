Nowy wakacyjny kierunek z lotniska w Szymanach. Pierwszy samolot do Turcji już odleciał [ZDJĘCIA]

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zwracają uwagę, że przed nami weekend "ze zróżnicowaną i w wielu regionach Polski niebezpieczną pogodą". Będą burze, a wraz z nimi ulewny deszcz i silny wiatr. Zrobi się też chłodniej. Im dalej w weekend, tym więcej słońca. Szczegóły poniżej.

Burze, ulewy i silny wiatr. Później ochłodzenie. Prognoza pogody IMGW dla Warmii i Mazur na weekend

W piątek (23 czerwca) - jak prognozuje IMGW - "Polska znajduje się w zasięgu niżu, który wraz z układem frontów atmosferycznych przemieści się znad Niemiec nad Wielkopolskę." - Jesteśmy po wpływem ciepłego powietrza polarnego morskiego, ale stopniowo nad województwa południowe, a pod koniec dnia także południowo-wschodnie, napłynie bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego - czytamy w prognozie IMGW. Ciśnienie spadnie. Na Warmii i Mazurach będzie będzie pochmurny. Miejscami przelotnie popada i lokalnie zagrzmi, głównie na południu i zachodzie województwa. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Podczas burz może spaść do około 15 mm wody. Na termometrach maksymalnie od 21°C na północnym zachodzie do nawet 28°C na wschodzie regionu. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 65 km/h - prognozuje IMGW.

W sobotę (24 czerwca) wschodnia część Polski znajdzie się w zasięgu niżu, który - jak wyjaśnia IMGW - "wraz z układem frontów atmosferycznych stopniowo odsunie się na wschód nad pogranicze Białorusi i Ukrainy". - Od zachodu rozbuduje się klin wyżowy. Z północnego zachodu zacznie napływać coraz chłodniejsze powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie wzrośnie. Na Warmii i Mazurach wciąż sporo chmur, ale już bez burz. Zrobi się chłodniej. Termometry pokażą od 19°C do 23°C. Z kolei w niedzielę (25 czerwca) nasz kraj znajdzie się w ciepłej masie powietrza polarnego morskiego. Na Warmii i Mazurach dzień będzie pogodny i nieco cieplejszy, bo z temperaturą w granicach 24-26°C. Wiatr słaby.

Źródło: IMGW

