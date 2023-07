Pogoda dzieli Polskę na pół. Jaki weekend na Warmii i Mazurach?

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), weekend w Polsce będzie dość chłodny i deszczowy na północy kraju. Wyższe temperatury i nieco więcej chwil ze słońcem w południowej części Polski. - Z zachodu i południowego zachodu Europy do Polski napłynie wilgotne powietrze, co będzie skutkowało większą ilością chmur i przelotnymi opadami deszczu w całym kraju - czytamy w komunikacie IMGW.

Warmia i Mazury. Pogoda na sobotę. Prognoza IMGW na 22 lipca

W sobotę (22 lipca) - według IMGW - "Polska będzie pod wpływem wolno przemieszczającej się na wschód płytkiej zatoki niżowej związanej z niżem nad północną Europą". W dzień od zachodu będzie rozbudowywać się słaby klin wyżowy. - Nadal będzie napływać powietrze polarne morskie, na południu cieplejsze, na północy chłodniejsze - czytamy w prognozie. Ciśnienie wzrośnie. Co z pogodą na Warmii i Mazurach? Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie może spaść drobny grad. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Upały nam nie grożą, ale wciąż dość ciepło. Na termometrach maksymalnie od 21°C do 23°C. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, zachodni. W czasie burz porywy do około 65 km/h - informuje IMGW.

Warmia i Mazury. Pogoda na niedzielę. Prognoza IMGW 23 lipca

W sobotę (23 lipca) - jak podaje IMGW - "Polska południowa i wschodnia będzie w zasięgu klina wyżu znad południowej Europy". - Pozostałe rejony kraju znajdą się w zasięgu zatoki niżu znad Wielkiej Brytanii. Na północy i północnym zachodzie kraju zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego. Napłynie ciepłe powietrze polarne morskie - prognozuje IMGW. Ciśnienie spadnie. Na Warmii i Mazurach niedziela będzie pochmurnym dniem, z przelotnym deszczem. Termometry pokażą od 18°C na zachodzie do 22°C na wschodzie regionu. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, przeważnie południowo-zachodni - informuje IMGW.

Źródło: IMGW

