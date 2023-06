Bezdomny pan Marek przysiadł na ławce, potem stało się TO. Wystarczyło kilka minut [Wideo]

Pogoda Warmia i Mazury. Prognoza IMGW [Sobota, 01.07.2023]

W sobotę (1 lipca) - jak podaje IMGW - "pozostaniemy w zasięgu płytkiej zatoki niżowej". - Nad wschodnią częścią kraju będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny. Zacznie napływać za nim chłodniejsze powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie IMGW. Powolny spadek ciśnienia. Na Warmii i Mazurach pierwszy dzień lipca będzie pochmurny. Więcej pogodnego nieba w drugiej połowie dnia. Przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się w regionie już przed południem. Podczas deszczu może spaść do 15 mm wody. Na termometrach maksymalnie od 22°C do 24°C. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 65 km/h - informuje IMGW.

Pogoda Warmia i Mazury. Prognoza IMGW [Niedziela, 02.07.2023]

W niedzielę (2 lipca) - według prognoz IMGW - "Polska będzie na skraju rozległego układu niżowego z ośrodkami w rejonie Szetlandów i nad południową Norwegią". - Z zachodu na wschód będzie wędrował chłodny front chłodny. Nad Polskę będzie napływało powietrze polarne morskie, cieplejsze przed frontem i chłodniejsze za frontem - prognozuje IMGW. Ciśnienie będzie się wahać. Na Warmii i Mazurach sporo chmur i przelotny deszcz. Termometry pokażą od 21°C do 23°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

Źródło: IMGW

Prognoza pogody na weekend⛅️Najbliższe dni ze zmienną pogodą. Okresy słoneczne na zmianę z przelotnym deszczem i burzami.⛈️Temperatury w piątek od 21 do 28°C, w sobotę od 18 w Zakopanem do 25°C, a w niedzielę od 18 do 24°C.Szczegóły:https://t.co/2YIXnci6J6...#IMGW #wekend pic.twitter.com/Vs2bjk3vYN— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 30, 2023

