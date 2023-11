Wichury na Warmii i Mazurach. Ostrzeżenia IMGW, tysiące osób bez prądu

Włamał się do sklepu i wyprawił ucztę kolegom. To może być ostatnia wieczerza złodzieja-głodomora

Wichury na Warmii i Mazurach. Mieszkańcy bez prądu

- Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego bez prądu pozostaje 3370 odbiorców: w Świętajnie, Baniach Mazurskich, rejonie Giżycka, Rynu, Pozezdrza, Kowali Oleckich, Rucianego-Nidy, Budr i Braniewa. Awarie usuwane są na bieżąco - poinformował w piątek (24 listopada) rano rzecznik wojewody Krzysztof Guzek. Przez ostatnią dobę strażacy mieli 87 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. Były to głównie połamane drzewa i kilka naderwanych blach na dachach budynków. W Barczewie drzewo upadło na dwa zaparkowane samochody, w których nikogo nie było. - Nie mamy informacji, żeby ktokolwiek został poszkodowany w zdarzeniach związanych z silnym wiatrem - przekazał PAP mł. bryg. Grzegorz Jakubowski z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu nawierzchni dróg i chodników po opadach w województwie warmińsko-mazurskim. Alert obowiązuje do soboty (25 listopada) rano we wszystkich powiatach. - Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około minus 3 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około minus 5 st. C - podał w komunikacie IMGW.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️🧊Oblodzenie 1°Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 15:00.▶️https://t.co/R6gZOAwtKk pic.twitter.com/g4Wi5sqvVJ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 24, 2023

