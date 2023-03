Zwyrodnialec przywiązał psa do palika i porzucił w lesie. Szuka go policja

Pogoda w nadchodzący weekend będzie bardzo zmienna, szczególnie w sobotę. Z północy na południe kraju będzie przemieszczał się front atmosferyczny, który przyniesie deszcz, śnieg i silniejszy wiatr. W niedzielę nieco więcej przejaśnień, ale chłodniej i miejscami słabe opady śniegu.

Pogoda Warmia i Mazury. Prognoza IMGW [Sobota, 4 marca]

W sobotę (4 marca) - według IMGW - "Polska będzie pod wpływem niżu z rejonu Zatoki Fińskiej". - Z północy na południe Polski przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym z północy zacznie napływać jeszcze chłodniejsze powietrze arktyczne - czytamy w prognozie. Ciśnienie spadnie. Co z pogodą na Warmii i Mazurach? - Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego - informuje IMGW. Możliwe są przelotne opady, początkowo także deszczu ze śniegiem, później śniegu. lokalnie krupa śnieżna. Termometry pokażą od 1°C do 3°C. - Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni - prognozuje IMGW.

W niedzielę (5 marca) - jak podaje IMGW - "Polska będzie w zasięgu zatoki niżu znad zachodniej Rosji, w chłodnej masie powietrza napływającej z północnego zachodu Europy". Wzrost ciśnienia. Na Warmii i Mazurach dzień będzie pochmurny, z przelotnymi opadami śniegu. Nieco chłodniej niż w sobotę. Na termometrach około 0 °C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Źródło: IMGW

