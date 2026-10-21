Akcja służb na Podkarpaciu! Tajemniczy obiekt znaleziony na posesji

Po godzinie 13 w Lubaczowie, na niezamieszkałej posesji, lubaczowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o przedmiocie przypominającym bezzałogowy statek powietrzny.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, nikomu nic się nie stało; o zdarzeniu powiadomiono ABW, SKW, Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę Rejonową.

Tajemniczy obiekt znaleziony na posesji w Lubaczowie

Do zdarzenia doszło w środę, 21 października w godzinach popołudniowych w Lubaczowie. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, krótko po godzinie 13:00 dyżurny tamtejszej komendy otrzymał niepokojące zgłoszenie. Wynikało z niego, że na terenie jednej z niezamieszkałych posesji znajduje się podejrzany obiekt. Na miejsce natychmiast skierowano patrole, których zadaniem było zweryfikowanie tych doniesień i ocena skali potencjalnego zagrożenia.

Po przybyciu pod wskazany adres, policjanci z Lubaczowa potwierdzili, że na działce leży przedmiot, który swoim wyglądem przypomina bezzałogowy statek powietrzny. Ze względów bezpieczeństwa podjęto natychmiastową decyzję o zabezpieczeniu całego terenu wokół znaleziska. Priorytetem dla interweniujących funkcjonariuszy było upewnienie się, że nikomu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Na szczęście, jak potwierdzają mundurowi, w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń i nikomu nic się nie stało.

Jak ustaliło Radio Eska, ze względów bezpieczeństwa ewakuowano 10 osób z siedmiu budynków mieszkalnych w promieniu 150 metrów.

Na miejsce wezwano wojsko i prokuraturę

Ze względu na specyfikę znaleziska oraz potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, lokalna policja nie ograniczyła się jedynie do standardowych procedur. O sprawie natychmiast zostały powiadomione najważniejsze instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe.

Informacja o odnalezieniu drona trafiła bezpośrednio do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Te dwie kluczowe agencje zajmują się m.in. ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz kontrwywiadem wojskowym, co jest kluczowe w kontekście analizy tego typu incydentów. Dodatkowo na miejsce wezwano Żandarmerię Wojskową, a także powiadomiono Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie.

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