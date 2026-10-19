Alert RCB w dwóch województwach. „Operuje lotnictwo wojskowe”

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-19 7:02

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rozesłało SMS z alertem do osób przebuwających na terenie dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego. Również Dowództwo Operacyjne RSZ wydało komunikat.

Grafika z napisem SUPER PILNE! na czerwonym tle z zarysem globu. O alertach RCB przeczytasz na SE.
Autor: SE Grafika z napisem "SUPER PILNE!" na czerwonym tle z zarysem kuli ziemskiej, symbolizująca ważne wiadomości dotyczące decyzji prezydenta w sprawie weta ustawy o kryptoaktywach, o czym można przeczytać w Super Biznes.

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiegow poniedziałek 19 października tuż przed godziną 7:00.

Oto jego treść:

- UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów – można było przeczytać w treści SMS-a.

Z kolei Dowództwo Operacyjne RSZ wydało komunikat w tym samym czasie.

- Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości - czytamy.

Jak zapewnia DORSZ, działania mają charakter prewencyjny.

- Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji.

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