Gra w lidze okręgowej i jest trenerem mentalnym mistrza świata z Argentyny. Jak to możliwe?

Gra w lidze okręgowej i jest trenerem mentalnym kolegi Messiego z kadry

23-letni Giuliano Pagano trzy lata temu przyjechał do Polski. Obecnie gra w Górniku Piaski, a wcześniej reprezentował klub z Mysłowic. Oprócz tego, że występuje w śląskiej lidze okręgowej, to jest także trenerem mentalnym... Enzo Fernandeza, zawodnika występującego w Premier League, a konkretnie w Chelsea Londyn, który w 2022 roku zdobył mistrzostwo świata z Argentyną. Brzmi to jak historia science-fiction, ale jest ona prawdziwa.

Jak do tego doszło? Już odpowiadamy. Piłkarze poznali się w Lizbonie. W stolicy Portugalii Pagano zajmował się kształceniem mentalnym. Okazało się, że jego znajomy zna Enzo Fernandeza. Zaproponował on zawodnikowi Górnika Piaski, że może go poznać z pomocnikiem reprezentacji Argentyny. I tak też się stało.

– Początkowo nie mogłem w to uwierzyć. Ciężko było powstrzymać tremę przed pierwszą rozmową. Enzo okazał się jednak niezwykle towarzyskim i otwartym człowiekiem. Nasza współpraca trwa od roku i opiera się głównie na sesjach internetowych, które prowadzę z budynku klubowego Górnika Piaski. Podsuwam Enzo narzędzia i rozwiązania, dzięki którym staje się lepszym piłkarzem – wyjaśnia Giuliano Pagano, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Uwierzyć w to nie mógł początkowo również Paweł Cyz, wiceprezes czeladzkiego klubu.