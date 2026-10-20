Jarmark na Nikiszu 2026. Znamy datę wydarzenia

Tegoroczny Jarmark na Nikiszu odbędzie się w dniach 11–13 grudnia 2026 roku. Przez trzy dni Nikiszowiec będzie przyciągać osoby szukające świątecznych prezentów, regionalnych smaków i niepowtarzalnej atmosfery.

Wybór wystawców nie był łatwy. Jak poinformowali organizatorzy, zainteresowanie udziałem było rekordowe, a jakość zgłoszonych produktów sprawiła, że tegoroczna rekrutacja należała do najtrudniejszych w historii wydarzenia.

Ostatecznie zakwalifikowano blisko 200 osób i podmiotów. Wśród nich znalazło się około 15 proc. nowych wystawców. Organizatorzy chcą w ten sposób zachować tradycję jarmarku, a jednocześnie wzbogacać jego ofertę o nowe pomysły.

Jarmark na Nikiszu 2025:

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Miody, sery i regionalne przysmaki. Będzie co próbować!

Jednym z największych magnesów jarmarków są produkty spożywcze, których często nie znajdziemy w zwykłych sklepach. Na Nikiszowcu pojawią się wystawcy związani z pszczelarstwem, tradycyjnymi wyrobami i lokalną żywnością.

Na liście znalazły się między innymi:

Miody i produkty pszczele – swoje stoiska zapowiedziały m.in. Pasieka Miody Domańskich, Pasieka Morawskich i Ekomiody, Pasieka Pasjonata, Pasieka Pod Wierzbami oraz Pasieka Pszczółkowo.

Sery i produkty mleczne – wśród wystawców są Sery z Obrowca, Kozia Kraina oraz Kozi Dar.

Słodkości i czekolada – odwiedzający mogą szukać stoisk takich jak Manufaktura Cukierków, Piernikowe Love, Sobieraj Chocolate, Wanilijka, Świat Słodyczy i Zatopione – Owoce w Czekoladzie.

Tradycyjne wyroby i produkty regionalne – na liście znaleźli się m.in. Płatek Tradycyjne Wyroby Lisieckie, Rolniczy Handel Detaliczny „Papierówka” oraz Ryby Wędzone Paweł Szymczak.

Kawa i inne napoje – swoją obecność zapowiedziały Palarnia Kawy Kawuszka oraz Winnica Patria.

Na miłośników konkretnych smaków czeka więc sporo powodów, by dokładnie obejrzeć stoiska. Warto pamiętać, że lista wystawców wskazuje uczestników wydarzenia, ale nie zawiera pełnego katalogu produktów dostępnych na każdym stoisku.

Biżuteria, ceramika i rękodzieło. Pomysły na prezenty pod choinkę

Jarmark na Nikiszu to również miejsce dla osób, które chcą znaleźć prezent bardziej osobisty niż kolejny upominek z sieciówki. Wśród zakwalifikowanych wystawców jest wiele pracowni artystycznych i marek rękodzielniczych.

Na liście można znaleźć między innymi:

Biżuterię – m.in. Pasek Piotr i Anna Pracownia Rękodzieła, Pociecha Jewelry, Migotki Jewelry, MW Simple JWLR oraz Silver-Style Grzesiński.

Ceramikę i przedmioty dekoracyjne – m.in. Górek Ceramik, Gruby Kot Ceramika, Olideco Ceramika, Pracownia Ceramiczna Rudy Kot, Pracownia Ceramiki Artystycznej Amfora i WM Ceramika.

Ozdoby świąteczne – w tym Elma – Bombki Choinkowe, Skrzatkowo – Ozdoby Świąteczne oraz Sylvia Pietrek – Witrażowy Upominek.

Wyroby tekstylne i szydełkowe – m.in. Szydełkowa Kamelia, Ńitula Pracownia Krawiecka, Pluszowe z Kłębka i Pomotlane.

Autorskie dekoracje i przedmioty użytkowe – m.in. Saga Decorations, Qdizajn, Złote Dłuto oraz Manufaktura Decha.

To propozycje dla osób, które szukają oryginalnych ozdób do domu, biżuterii, ceramicznych naczyń czy drobiazgów, które mogą stać się wyjątkowym prezentem.

Coś na ciepło? Na Nikiszowcu nie zabraknie gastronomii

Spacer po jarmarku trudno sobie wyobrazić bez przerwy na jedzenie. Na liście zakwalifikowanych wystawców znalazły się również punkty gastronomiczne i marki związane z kuchnią.

Wśród nich są m.in. Pan Kluska Silesian Street Food, Gastro Karry Maciej Błotko, Tolu Concept Group – Raclette & Kuchnia Alpejska oraz Pierożki Babci Władzi.

Sama lista wystawców nie przesądza o pełnym menu poszczególnych punktów, ale już ich nazwy zapowiadają różnorodną ofertę – od dań ulicznych po propozycje inspirowane kuchnią alpejską.

Blisko 200 wystawców. Kto jeszcze pojawi się na jarmarku?

Oferta nie ograniczy się do żywności, biżuterii i ceramiki. Na liście znalazły się również pracownie malarskie, florystyczne, twórcy dekoracji, marki modowe oraz organizacje społeczne i placówki prowadzące działalność edukacyjną czy terapeutyczną.

Wśród zakwalifikowanych uczestników są m.in. Fundacja #TeamLitewka, Fundacja Giesche, Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis, Warsztat Terapii Zajęciowej Katowice-Giszowiec oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”.

Tak szeroki wybór sprawia, że jarmark może zainteresować zarówno osoby szukające świątecznych zakupów, jak i tych, którzy po prostu chcą spędzić grudniowy dzień w wyjątkowej scenerii.

Jarmark na Nikiszu odbędzie się 11–13 grudnia 2026 roku w katowickim Nikiszowcu. Warto zapisać ten termin, jeśli planujecie przedświąteczny spacer, poszukiwanie prezentów lub degustację regionalnych przysmaków.