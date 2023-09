Kibol pobił 9-latka na przystanku! Kopnął dziecko w głowę i ukradł mu czapkę

Pobił 9-letnie dziecko na przystanku autobusowym w Jaworznie

To, co wydarzyło się na przystanku autobusowym w Jaworznie-Szczakowej, bulwersuje i nie mieści się w głowie. Do 9-letniego chłopczyka, który spokojnie czekał na swój autobus, podszedł nagle nabuzowany 20-latek i zapytał dziecko, jakiej drużynie kibicuje. Gdy 9-latek odpowiedział, że żadnej, 20-letni agresor wpadł w prawdziwy szał i pobił chłopca! Napastnik kopnął 9-latka w głowę, aż ten runął na ziemię. Na dodatek po wszystkim ukradł chłopcu czapkę! Świadkiem wszystkiego była kobieta, która zaczęła krzyczeć, co spłoszyło agresywnego kibola. Nie na długo, bowiem w krótkim czasie trafił on w ręce mundurowych z Jaworzna.

Pobity 9-latek o wszystkim opowiedział na komendzie

Zdarzenie na przystanku w Szczakowej było dla chłopca tak traumatyczne, że razem z rodzicem przyszedł na komisariat policji w Jaworznie i opowiedział o pobiciu. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania agresywnego napastnika. W ciągu kilku dni mundurowym z Jaworzna udało się ustalić tożsamość sprawcy pobicia 9-letniego chłopca. Wtedy dokonali zatrzymania 20-latka i przedstawili mu zarzut rozboju - mężczyzna do wszystkiego się przyznał.

Policja komentuje napad na 9-latka. Agresorowi grozi 12 lat więzienia

- Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 20-letniemu mężczyźnie zarzutu rozboju, do którego się przyznał. Na wniosek śledczych, prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę do 12 lat więzienia. Podziękowania kierujemy do kobiety, która udzieliła na miejscu pomocy dziecku. Poprzez jej natychmiastową reakcję, spłoszyła napastnika, a następnie zaopiekowała się chłopcem. Ponownie apelujemy do wszystkich osób, które są świadkami przestępstw, by nie pozostawali obojętni wobec takich czynów i informowali o tym Policję w myśl kampanii „Nie reagujesz - akceptujesz”. Szybka informacja, która trafi do policjantów, jest bardzo istotna w celu zatrzymania sprawcy. Dziękujemy za każdy sygnał, który może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców - przekazała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Jaworznie.

Pobił policjantów i uciekł sprzed sądu w Piasecznie. Wstrząsające nagranie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.