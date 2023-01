i Autor: pixabay.com

Kolejna tragedia na torach!

Mysłowice. Lokomotywa potrąciła mężczyznę siedzącego na torach

Tragiczne wiadomości z Mysłowic. W poniedziałek, 16 stycznia na torowisku między ul. Żeromskiego i Krótką doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny. Jak udało nam się ustalić, siedział on na torach w momencie, gdy doszło do zdarzenia. Policja ustala tożsamość denata.