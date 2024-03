Nowy specjalista w śląskiej policji. Ma nosa do substancji zakazanych

To rozrywa serce

Sago to półtoraroczny pies rasy owczarek belgijski, który właśnie ukończył sześciomiesięczne szkolenie specjalistyczne w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Przez ten czas nabywał umiejętności w wyszukiwaniu narkotyków po zapachu w pomieszczeniach, pojazdach oraz w terenie pod czujnym okiem swojego opiekuna.

Jak mówią policjanci, ma wyjątkowy talent, dlatego egzamin zdał wzorowo. Został także wyróżniony przez organizatorów.

Każdy pies po odbyciu szkolenia trafia do jednostki i pozostaje pod opieką policjanta. W przypadku Sago jego opiekunem będzie aspirant sztabowy Łukasz Maciaszczyk. I to właśnie on będzie dbać o zdrowie i kondycję psa.

Sago jest pierwszym psem w sosnowieckiej komendzie, który ukończył szkolenie w zakresie wyszukiwaniu zapachów narkotyków. Służba Sago w policji będzie trwała 9 lat. Nierzadko zdarza się, że zwierzę i jego przewodnik zaprzyjaźniają się tak bardzo, że po przejściu na emeryturę, pies trafia do domu swojego przewodnika.