Dwa zwęglone ciała! Makabryczne odkrycie koło Cieszyna

Pożar pustostanu w Zebrzydowicach. Znaleziono dwa ciała

Jak podaje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, w niedzielę (11 czerwca) wieczorem przy ul. Skotnickiej w Zebrzydowicach doszło do pożaru pustostanu. Podczas działań służb odnaleziono dwa zwęglone ciała. - Ze względu na stan budynku oraz możliwość zawalenia wycofano załogę, która prowadziła działania wewnątrz budynku. Zadysponowano Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą celem stabilizacji budynku. O godz. 06:00 zakończono działania na miejscu zdarzenia - podaje WCZK. Informację o tragicznym w skutkach pożarze potwierdza policja. - Potwierdzam, że doszło do takiego zdarzenia. Ofiary to osoby znane policji. Sekcja zwłok pozwoli wyjaśnić przyczynę ich śmierci. Trwa ustalanie tożsamości ofiar - mówi nam podkom. Krzysztof Pawlik z KPP w Cieszynie. - Będziemy również przeprowadzali oględziny pod nadzorem prokuratora na miejscu zdarzenia celem ustalenia przyczyn tego zdarzenia. Według wstępnych ustaleń strażaków doszło do wybuchu butli z gazem - dodaje.

