Rozpędzony pociąg wjechał w 16-latkę. Dziewczynka nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 5 września, w Dąbrowie Górniczej. Po godzinie 16:00 przez torowisko niedaleko ulicy Cupiała przechodziła 16-letnia dziewczynka. Wtedy rozegrały się koszmarne sceny - rozpędzony pociąg relacji Gliwice – Częstochowa z hukiem uderzył w nastolatkę, która znalazła się na torach. Uderzenie było tak silne, że 16-latka straciła życie w zderzeniu z maszyną. Na miejscu od razu pojawiła się zaalarmowana straż pożarna i inne służby.

Śmiertelne potrącenie 16-latki. Interwencja straży pożarnej

W dniu 5 września 2023 roku zastępy JRG Dąbrowa Górnicza interweniowały w związku ze śmiertelnym potrąceniem kobiety przez pociąg osobowy na torowisku w pobliżu ulicy Cupiała w Dąbrowie Górniczej. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozstawieniu parawanu zasłaniającego miejsce zdarzenia oraz pomocy pasażerom w przesiadce z pociągu - przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.

Dlaczego 16-letnia dziewczynka zginęła na torach?

Po śmiertelnym wypadku w Dąbrowie Górniczej ruch pociągów na odcinku przy ulicy Cupiała został wstrzymany - pasażerowie ruszyli w dalszą trasę dopiero około godziny 19:00, gdy służby zakończyły niezbędne do wyjaśnienia tego zdarzenia działania. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna tej tragedii - czy dziewczynka nagle wtargnęła pod koła pociągu, czy była to próba samobójcza, lub po prostu nieszczęśliwy wypadek. To w toku dalszych działań będą ustalać śledczy pod nadzorem prokuratora.