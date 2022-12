Młoda kobieta straciła przytomność po wyjściu z łazienki. Dramat w Rydułtowach

O dramatycznym zdarzeniu w Rydułtowach w powiecie wodzisławskim informuje serwis nowiny.pl. Jak czytamy, we wtorek (20 grudnia) przed południem strażacy otrzymali wezwanie na ul. Szpitalną. Młoda kobieta straciła przytomność po wyjściu z łazienki. Przyczyną zasłabnięcia 29-latki był prawdopodobnie tlenek węgla. Na miejsce udał się śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kobieta została przetransportowana do szpitala i trafiła do komory hiperbarycznej. Strażacy apelują, aby w mieszkaniach znajdowały się czujniki tlenku węgla, bo mogą one ocalić niejedno istnienie.

Sonda Czy masz w domu czujnik tlenku węgla? Tak Nie