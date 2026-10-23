Tragedia na drodze w Tychach. Nie żyje 16-letni mieszkaniec miasta

– Około godziny 22.40 Komenda Miejska Policji w Tychach została powiadomiona o zdarzeniu drogowym na ulicy Beskidzkiej, w rejonie węzła z ulicą Sikorskiego, na jezdni w kierunku Katowic. Uczestniczyły w nim Skoda, Hyundai oraz samochód ciężarowy marki MAN. Śmierć na miejscu poniósł pasażer Skody, 16-letni mieszkaniec Tychów – przekazał Radiu Eska mł. asp. Marcin Gąciк, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że Skoda jechała lewym pasem ul. Beskidzkiej w kierunku Katowic. Ciężarowy MAN poruszał się prawym pasem, za Hyundaiem. Kierowcy byli trzeźwi.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.

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