Strzały w Katowicach! Trwa obława na kierowcę forda mustanga

Trwa obława na kierowcę forda mustanga, po tym policjanci z Katowic oddali strzały w kierunku auta. W piątek, 3 marca, po godz. 16, mundurowi podjechali do stojącego na poboczu ul. Armii Krajowej samochodu. Gdy chcieli skontrolować siedzącego w środku mężczyznę, ten nagle ruszył, uderzając w radiowóz i próbując przejechać jednego z funkcjonariuszy, po czym zaczął uciekać. Policjanci oddali w kierunku opon forda mustanga kilka strzałów, ale nie zdołali zatrzymać auta, więc ruszyli w pościg. Ok. 2 km dalej, na ul. Maków w Katowicach, mężczyzna porzucił pojazd i ruszył do pieszej ucieczki - obława na niego trwa do tej pory.

- Oprócz policjantów komendy w Katowicach biorą w niej udział funkcjonariusze z tamtejszego oddziału prewencji i przewodnik z pasem tropiącym. W czynnościach na miejscu zdarzenia uczestniczył również prokurator - mówi aspirant Olaf Burakiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

