14-latka przyszła z narkotykami do szkoły. Ale to nie jej policjanci nałożyli kajdanki na ręce

Tarnowskie Góry: 14-latka z narkotykami w szkole

Do zdarzenia doszło w dzielnicy Tarnowskich Gór - Strzybnicy. W czwartek, 2 marca policjanci dostali wezwanie, że jedna z uczennic miejscowej szkoły zachowuje się dość dziwnie. Pracownicy placówki zaalarmowali stróżów prawa, a oni pojawili się w szkole. - Skierowani na miejsce policjanci potwierdzili przypuszczenia nauczycieli i znaleźli przy 14-letniej tarnogórzance narkotyki. O jej dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny - podaje policja. To jednak nie koniec sprawy. Mundurowym udało się dotrzeć do 20-letniego dilera, od którego 14-latka zakupiła nielegalne substancje. Był już znany mundurowym.

- Policjanci znaleźli przy nim ponad 100 działek amfetaminy i kilka porcji marihuany. Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a następnie usłyszał zarzuty. Decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu, gdzie będzie oczekiwał na wyrok w sprawie - informuje policja. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków i udzielanie ich nieletniej grozi nawet do 10 lat więzienia.

