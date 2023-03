Cud narodzin w remizie strażackiej! "Mała Strażaczka" podbiła serca druhów

Gostyń. W lesie znaleziono niewybuchy. Ktoś je tam porzucił. Szuka go policja

Milówka. W remizie strażackiej urodziła się dziewczynka!

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 27 lutego. Jak relacjonują strażacy, u kobiety wynajmującej mieszkanie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, wieczorem odeszły wody płodowe. Lokatorka obiektu poinformowała o tym fakcie pogotowie. Załoga ZRM stwierdziła, że poród już się rozpoczął i jest za późno na transport do szpitala. - Znajdujący się na miejscu ratownicy, poprosili o pomoc strażaków, którzy mieli uprawnienia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w celu ewakuacji pacjentki oraz sprzętu medycznego do karetki. Medycy z Żywieckiego Pogotowia odebrali poród - opisuje serwis żywiec112.pl. Po wszystkim dziewczynka została przetransportowana wraz z mama do szpitala. Jak udało nam się dowiedzieć, dziewczynka nie ma jeszcze wybranego imienia, ale miejscowi druhowie już nazywają ją "Małą Strażaczką".