Biedronka zmienia szyld. Sklep 7BIEK funkcjonuje już na Śląsku

Znana sieć handlowa sprawdza zupełnie innowacyjne podejście do sprzedaży. W Siewierzu uruchomiono właśnie pilotażową placówkę pod szyldem 7BIEK. Obiekt ten przez lata działał jako zwykła Biedronka, a teraz kupujący doświadczają tam bardzo widocznych modyfikacji.

Zmieniony znak graficzny widnieje obecnie na zewnątrz obiektu, w strefie kasowej oraz na terenie całej hali. Całkowicie przebudowano również szatę wizualną promocyjnych folderów. Najważniejsze jest jednak to, że kolportowane ulotki reklamują asortyment odmienny od tego, do jakiego przywykli bywalcy innych dyskontów.

Świeża nazwa to zaledwie wierzchołek góry lodowej, ponieważ gruntownie przemodelowano sam układ regałów. Na sklepowych półkach ułożono zauważalnie mniej asortymentu, a ekspozycja towarów wydaje się znacznie luźniejsza. Odwiedzający zauważają ponadto mocno zredukowaną ilość specjalnych akcji rabatowych. Nie świadczy to wcale o tym, że placówka kompletnie zrywa ze swoimi dotychczasowymi propozycjami zakupowymi.

Konrad Nafalski, pełniący funkcję starszego menedżera do spraw komunikacji korporacyjnej w Biedronce, wytłumaczył w rozmowie z lokalnym portalem Będzin Nasze Miasto cel zmian. Sprecyzował, że przedsiębiorstwo weryfikuje nowatorski model działania obiektu.

– 7BIEK to projekt pilotażowy, w ramach którego testujemy nową koncepcję i układ sklepu – przekazał przedstawiciel sieci.

Dodał on także, że konsumenci wciąż znajdą tam artykuły kojarzone z siecią Biedronka, a standardowe koszty zakupów absolutnie nie uległy podwyżkom. Jak zaznaczył menedżer, wstępne reakcje kupujących na odświeżony wystrój wnętrza są bardzo optymistyczne.

Czy marka 7BIEK wyprze tradycyjną Biedronkę w kolejnych lokalizacjach?

W tej chwili nie ma oficjalnych informacji, czy innowacyjny model zagości pod innymi adresami. Dalsze losy tego przedsięwzięcia zależą wyłącznie od końcowych wniosków z testów i głosu samych konsumentów.

Prace nad wdrożeniem tego brandu wystartowały wiele miesięcy temu. W dniu 5 maja 2026 roku spółka Jeronimo Martins Polska zarejestrowała logotyp 7Biek w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Oficjalna publikacja tego wniosku nastąpiła 22 września.

Uwagę przykuwa także zastosowane nazewnictwo. Słowo BIEK było już wcześniej wykorzystywane w strukturach Biedronki. W październiku 2021 roku gigant powołał do życia szybkie zakupy online pod identycznym szyldem, a wszystko to działo się we współpracy z aplikacją Glovo.

Ten fakt wcale nie dowodzi, że stacjonarna placówka została bezpośrednio zintegrowana z systemem zamówień internetowych. Przedsiębiorstwo nigdy nie potwierdziło istnienia tego typu zależności.

Uwaga: wycofane produkty w Biedronce na Halloween.

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Zagadka cyfry 7 w nazwie 7BIEK. Czy Biedronka będzie otwarta w każdą niedzielę?

Nazwa 7BIEK nasuwa myśli o handlu przez okrągły tydzień. Brakuje oficjalnych potwierdzeń, że ten branding ma taki cel. To na razie wyłącznie luźne domysły.

Z podanych informacji wynika, że market w Siewierzu czynny jest od poniedziałku do soboty od 6:00 do 23:00. Zmieniony znak graficzny wcale nie zwiastuje niedzielnego handlu w tym obiekcie.