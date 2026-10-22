Jesienią buty szybko tracą świeżość. Winny jest nie tylko pot

W jesiennych miesiącach wilgoć długo utrzymuje się w zabudowanym obuwiu , nawet jeśli na zewnątrz wygląda ono na suche, co przyspiesza powstawanie nieprzyjemnego zapachu.

, nawet jeśli na zewnątrz wygląda ono na suche, co przyspiesza powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Na intensywność zapachu wpływają też używane skarpety, rodzaj wkładek oraz codzienne noszenie tych samych butów. Dlatego tak ważne jest ich regularne pranie, wymiana i wietrzenie.

Aby zminimalizować przykrą woń, obuwie powinno schnąć w dobrze wentylowanym miejscu . Warto też wyciągać wkładki i nie kłaść butów bezpośrednio na gorącym grzejniku.

. Warto też wyciągać wkładki i nie kłaść butów bezpośrednio na gorącym grzejniku. Gdy zapach utrzymuje się mimo prawidłowej pielęgnacji, a dodatkowo swędzi, łuszczy się lub pęka skóra między palcami, najlepiej udać się do lekarza lub zapytać farmaceutę.

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Jak dbać o buty jesienią? Wilgoć to wróg

Obuwie noszone jesienią ma zazwyczaj solidniejszą konstrukcję i grubsze wypełnienie w porównaniu do letnich modeli. Gdy do wnętrza przeniknie deszcz lub pot, proces suszenia wydłuża się. Jeżeli kolejnego dnia znów włożymy wilgotne buty, stwarzamy idealne środowisko do rozwoju mikroorganizmów odpowiedzialnych za przykrą woń.

Nieprzyjemny zapach nie zawsze świadczy o zaniedbaniu obuwia. Często noszone i pozornie czyste buty mogą zacząć wydzielać brzydki zapach, jeśli przez wiele godzin nie mogą do końca wyschnąć. Zimą czy jesienią łatwo to przeoczyć, bo z zewnątrz materiał wydaje się całkowicie suchy.

Buty jesienią - materiał skarpetek i wkładki ma znaczenie

Problem nieprzyjemnego zapachu może się potęgować, gdy zakładamy skarpety wykonane z materiałów słabo oddychających, lub gdy spędzamy w jednej parze butów cały dzień. Zaleca się dobieranie skarpet do rodzaju aktywności i aury, a także ich codzienną wymianę – lub częstszą w razie potrzeby. Kluczową funkcję pełni również wkładka, która absorbuje wilgoć i potrafi gromadzić nieprzyjemne zapachy.

Jeśli producent obuwia tego nie zabrania, wkładki wyjmowane należy systematycznie wietrzyć i czyścić według zaleceń. Trzeba jednak uważać na ich pranie, by nie zniszczyć materiału. Ta sama zasada dotyczy całych butów: błędne metody czyszczenia mogą doprowadzić do uszkodzenia skórzanej powierzchni, membrany wodoodpornej czy rozklejenia się obuwia.

Jak pozbyć się zapachu z butów? Kluczowe zasady suszenia

Podstawą jest odpowiednie wysuszenie butów po powrocie z zewnątrz w wilgotne dni. Najlepiej wyciągnąć wkładki, poluzować sznurówki i postawić je w przewiewnym punkcie w domu. Bezwzględnie należy unikać suszenia ich bezpośrednio na kaloryferze czy innym silnym źródle ciepła, ponieważ grozi to deformacją i zniszczeniem materiału. W przypadku bardzo przemoczonych modeli, warto zastosować wypełnienie z papieru, które zbierze nadmiar wody, jednak trzeba pamiętać o jego regularnej zmianie.

Zaleca się też rotacyjne noszenie obuwia – unikanie zakładania tej samej pary dzień w dzień, jeśli nie jest ona do końca sucha. Zmiana obuwia ułatwia proces schnięcia. Jeżeli pomimo prawidłowej pielęgnacji przykry zapach wciąż jest wyczuwalny, warto wypróbować specjalistyczne środki dostosowane do danego rodzaju obuwia.

Zazwyczaj nieświeży zapach jest wynikiem obecności wilgoci i bakterii, ale samo wietrzenie nie zawsze jest skuteczne. Jeśli zaobserwujemy dodatkowo objawy takie jak świąd, pękanie skóry na stopach czy jej łuszczenie, należy zwrócić się o pomoc do lekarza lub farmaceuty, gdyż mogą one wymagać specjalistycznego leczenia, a nie tylko zabiegów odświeżających obuwie.