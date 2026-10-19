Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2026? Tej nocy śpimy godzinę dłużej

W 2026 roku zmiana czasu na zimowy przypadnie na noc z 24 na 25 października. Wskazówki zegarów cofniemy z godziny 3:00 na 2:00, zyskując godzinę.

Powrót do czasu zimowego sprawi, że poranki będą jaśniejsze, ale zmrok zapadnie szybciej, modyfikując nasz codzienny rytm i dostęp do światła słonecznego po południu.

Elektronika podłączona do sieci, jak smartfony czy laptopy, zaktualizuje godzinę samoczynnie. Ręczna korekta będzie jednak konieczna w przypadku klasycznych zegarków i niektórych sprzętów domowych.

Mimo powracających debat o likwidacji zmiany czasu, w Polsce wciąż stosujemy stary system, więc kolejna zmiana na czas letni czeka nas wiosną 2027 roku.

W 2026 roku na czas zimowy przejdziemy w nocy z soboty, 24 października, na niedzielę, 25 października. Punktualnie o 3:00 nad ranem polskie zegary zostaną cofnięte na 2:00. Dzięki temu zyskamy dodatkowe 60 minut, które można przeznaczyć na sen, o ile nie mamy wczesnych zobowiązań. Niedzielny poranek przywita nas już w nowej rzeczywistości czasowej.

Praktyczny wymiar tej operacji to powielenie godziny między 2:00 a 3:00. Zatem jeśli w ten niedzielny poranek planujesz wyjazd lub ważne spotkanie, koniecznie zweryfikuj harmonogram. O ile inteligentne urządzenia z dostępem do internetu same zaktualizują czas, o tyle analogowe czasomierze i starsze AGD będą wymagały twojej ingerencji.

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Zmiana czasu na zimowy 2026. Jakie są zasady w Polsce?

Polskie zasady zmiany czasu są podyktowane regulacjami Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi czas letni żegnamy w ostatnią niedzielę października, a zimowy obowiązuje nas do ostatniej niedzieli marca. Mimo licznych głosów nawołujących do zaniechania tego zwyczaju, żadne ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. W 2026 roku tradycyjnie przesuniemy wskazówki dwa razy.

Głównym motywem utrzymywania tego systemu jest optymalizacja wykorzystania światła słonecznego. Czas letni przedłuża jasne popołudnia, a czas zimowy doświetla poranki. Niestety, takie wahania rytmu dobowego nie każdemu służą. Dla jednych to drobnostka, inni przez kilka dni borykają się ze skutkami dezorganizacji biologicznego zegara.

Dodatkowa godzina w łóżku to miły bonus, ale sam proces zmiany może nieco zachwiać naszymi przyzwyczajeniami. Osoby o ustabilizowanym rytmie dobowym mogą powoli adaptować się do nowych warunków już na kilka dni przed terminem. Warto wtedy pilnować stałych pór posiłków i dbać o odpowiednią higienę snu.

Przed ostatnim weekendem października dobrze jest rzucić okiem na urządzenia, które nie posiadają funkcji automatycznej synchronizacji. To szczególnie istotne dla osób pracujących na nocnych zmianach lub podróżujących. Pracownicy zyskają dodatkową godzinę pracy, co z kolei musi znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim, zgodnym z prawem, wynagrodzeniu.