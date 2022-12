Masz taką grupę krwi? Naukowcy uważają, że pochodzi od kosmitów. Anielski pierwiastek w grupie krwi

Jak jeść podczas świąt, by nie przytyć? Psycholog zdradza 5 sposobów, by cieszyć się świętami i by dieta nie poszła w las

Tajemnicza RH-. Ta krew pochodzi od kosmitów?

U ludzi występują cztery podstawowe grupy krwi - A, B, AB, O. Klasyfikacja ta pochodzi od białek występujących na powierzchni komórek. Są one zaprojektowane do zwalczania bakterii i wirusów, osoby, z grupą krwi RH - nie posiadają owych białek. Naukowcy nie są pewni dlaczego powstała taka grupy krwi i jaki był tego cel. Pewny jest natomiast fakt, że RH - występuje bardzo rzadko, szacuje się, że posiada go około 10 proc. populacji i pojawiła się stosunkowo niedawno, około 35 tys. lat temu. Co ciekawe, grupa ta "odpycha" się z grupą RH +. U kobiet w ciąży, których dziecko ma inny wskaźnik niż matka może dojść do konfliktu serologicznego. Jeżeli krew dziecka dostanie się do organizmu matki ten może zacząć traktować płód jako ciało obce.

Naukowcy nie widzą skąd wzięła się grupa RH -, stąd też pojawiło się wiele teorii spiskowych. Ich zwolennicy uważają, że grupa ta pochodzi z kosmosu. W dalekiej przeszłości ziemię mieli odwiedzić kosmici i nauczyć ludzkość technologii, w ten sposób miały powstać egipskie piramidy czy Stonehenge. W wyniku zmieszanie genów ludzkich i kosmitów doszło do powstania grupy RH -. Krew ta była odkrywana między innymi w grobowcach faraonów, a zdaniem niektórych miał mieć ją także Jezus Chrystus.