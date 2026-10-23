Mroczny klimat za grosze. Te dekoracje na Halloween przygotujesz z rzeczy, które masz w domu

Halloween nie wymaga ogromnych nakładów finansowych , gdyż najciekawsze ozdoby zrobisz ze słoików, papieru i starych tkanin.

, gdyż najciekawsze ozdoby zrobisz ze słoików, papieru i starych tkanin. Nawiedzone lampiony czy papierowe nietoperze to szybkie projekty, do których nie potrzeba zaawansowanych zdolności plastycznych.

Rolki po papierze toaletowym oraz zużyte prześcieradła idealnie posłużą jako materiał na wiszące duchy i małe potworki.

Drogie dodatki zastąpisz wycinankami oraz bezpiecznymi lampkami LED, a samą dynię można udekorować bez użycia noża.

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Tanie dekoracje na Halloween. Jak zrobić lampion ze słoika i nietoperze z papieru?

Tworzenie halloweenowych ozdób warto rozpocząć od lampionów. Nie musisz szukać w sklepach gotowych rozwiązań. Wystarczy sięgnąć po umyty słoik, kawałek bibuły i czarny marker. Po narysowaniu upiornej twarzy na szkle, do środka wkładamy bezprzewodową lampkę LED na baterie. Ustawienie obok siebie naczyń o różnych gabarytach na stole, komodzie lub parapecie natychmiast zbuduje odpowiedni nastrój po zapadnięciu zmroku.

Kolejnym budżetowym pomysłem są mroczne stworzenia wycinane z papieru. Używając nożyczek i taśmy klejącej, szybko wykreujesz stado nietoperzy, pająków i duchów. Czarne kartki posłużą do zrobienia latających krwiopijców, a białe do stworzenia zjaw z namalowanymi oczami i ustami. Brak kolorowego bloku to żaden problem – zwykły papier można bez trudu pomalować markerami lub kredkami. Najlepszy efekt wizualny osiągniesz, przyklejając kilkanaście takich ozdób w jednym miejscu, na przykład na drzwiach wejściowych, ścianie lub nad lustrem.

Ozdoby na Halloween DIY. Wykorzystaj stare prześcieradło i rolki po papierze

Domowe zakamarki kryją materiały, które z powodzeniem zastąpią drogie rekwizyty ze sklepów. Zużyte, białe prześcieradło czy poszewka to idealna baza do zrobienia wiszących zjaw. Pocięty materiał należy narzucić na zgniecioną kulkę z papieru i przewiązać sznurkiem. Po dorysowaniu oczu (lub zrobieniu ich z czarnego papieru), gotowe duchy wystarczy podwiesić pod sufitem, przy oknie lub na balkonie. Zewnętrzne ekspozycje wymagają jedynie solidniejszego zabezpieczenia przed deszczem i podmuchami wiatru. To doskonała opcja dla tych, którzy chcą błyskawicznie odmienić pomieszczenie.

Z kolei tekturowe rolki po papierze toaletowym łatwo przeistoczą się w miniaturowe potwory. Wymagają pokrycia pomarańczową, czarną lub białą farbą oraz namalowania przerażających grymasów. Dodanie wyciętych z papieru skrzydeł, uszu czy wiedźmiego kapelusza uatrakcyjni te proste konstrukcje. Świetnie zaprezentują się na półkach, a po odpowiednim wykończeniu mogą pełnić funkcję małych pojemników na słodkości, o ile upewnimy się, że nie mają ostrych brzegów.

Dynia na Halloween bez wycinania. Proste sposoby na mroczny klimat

Święto duchów nie może obyć się bez dyni, jednak wcale nie musisz inwestować w olbrzymie okazy ani siłować się z ich twardą skorupą, wycinając skomplikowane wzory. Małe warzywo wystarczy ozdobić za pomocą markera, rysując na nim pajęczynę lub szeroki uśmiech. Taka metoda całkowicie eliminuje problem bałaganu powstającego podczas drążenia miąższu. Jeśli nie posiadasz prawdziwej dyni, świetną alternatywą będzie wycięcie jej kształtu z pomarańczowego papieru i przyklejenie ozdoby prosto na szybę okna.