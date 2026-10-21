Prezent na roczek: jak wybrać zabawkę, która posłuży na dłużej?

Zabawka na roczek powinna odpowiadać aktualnym umiejętnościom dziecka, a nie tylko wiekowi podanemu na opakowaniu

Najdłużej służą proste zabawki, które można układać, przenosić, łączyć i wykorzystywać na wiele sposobów

Oznaczenie wieku, solidne wykonanie i brak małych elementów są ważniejsze niż liczba funkcji

Zabawek z bateriami guzikowymi, silnymi magnesami i długimi sznurkami lepiej unikać

Sylwia Bomba o rodzinie patchworkowej. Królowe Matki

Prezent na roczek dopasuj do dziecka, nie tylko do napisu na pudełku

Prezent na roczek powinien pasować do tego, co dziecko już potrafi i czym naprawdę się interesuje. Jeden roczniak pewnie chodzi, inny dopiero wstaje przy meblach, a kolejny najchętniej siedzi na podłodze i przekłada przedmioty z ręki do ręki. Wiek podany przez producenta jest ważną wskazówką bezpieczeństwa, ale nie zastąpi obserwacji dziecka.

Nie warto kupować zabawki wyraźnie zbyt trudnej z myślą, że szybko do niej dorośnie. Jeśli wymaga precyzyjnego układania drobnych części, długiego skupienia albo samodzielnego utrzymania równowagi, może przez długi czas leżeć nieużywana. Lepiej wybrać prostą zabawkę, którą dziecko od razu będzie mogło się bawić, a z czasem wykorzystywać na coraz więcej sposobów.

Zabawka na dłużej pozwala bawić się na wiele sposobów

Zabawka, która posłuży na dłużej, nie musi mieć wielu przycisków i trybów. Przeciwnie, dziecko zwykle może dłużej korzystać z przedmiotów, które samo wprawia w ruch, układa, wkłada, przewozi albo wykorzystuje w prostych historyjkach. Taka zabawka najpierw pomaga ćwiczyć chwyt i koordynację ruchów, a później może stać się elementem zabawy w dom, sklep albo podróż.

Dobrym wyborem są zabawki, którymi można bawić się na wiele sposobów. Nie narzucają jednego sposobu użycia i łatwo połączyć je z zabawkami, które dziecko ma już w domu. Mogą też służyć rodzeństwu w różnym wieku, pod warunkiem że młodsze dziecko nie ma dostępu do drobnych elementów.

Wśród prezentów, które zwykle sprawdzają się u roczniaka, są:

duże klocki lub kubeczki do wkładania jeden w drugi i budowania

proste sortery o dużych elementach oraz układanki dopasowane do wieku

figurki zwierząt, lalki lub pluszaki bez luźnych ozdób

piłka albo stabilna zabawka do pchania lub ciągnięcia, dopasowana do umiejętności ruchowych dziecka

książeczki z grubymi stronami, obrazkami i prostą historią

Bezpieczny prezent na roczek: co sprawdzić przed zakupem

Bezpieczny prezent na roczek powinien mieć czytelne oznaczenie wieku, instrukcję oraz znak CE, wymagany przy zabawkach sprzedawanych na rynku Unii Europejskiej. Oznaczenia nie zwalniają jednak z obejrzenia produktu. Sprawdź, czy nie ma ostrych krawędzi, pęknięć, odpadającej farby, luźnych oczu w pluszaku ani elementów, które dziecko mogłoby odgryźć lub oderwać.

Dla dziecka przed trzecimi urodzinami nie nadają się zabawki z małymi elementami, małymi piłeczkami, kulkami ani nienadmuchanymi balonami. Ostrożnie wybieraj też zabawki elektroniczne. Baterie guzikowe i silne magnesy mogą być bardzo niebezpieczne po połknięciu, dlatego najlepiej unikać zabawek, które je zawierają. Jeśli wybierasz zabawkę na baterie, sprawdź, czy komora baterii jest zamykana śrubką.

Przy pluszakach i zabawkach do łóżeczka zwróć uwagę na tasiemki, sznurki oraz doczepiane zawieszki. Opakowanie również należy od razu usunąć z zasięgu dziecka, zwłaszcza folie, plastikowe wiązania i małe zabezpieczenia. Jeśli zabawka jest używana, obejrzyj ją jeszcze dokładniej i sprawdź, czy nie została wycofana ze sprzedaży.

Nie kupuj prezentu na roczek tylko dlatego, że na pudełku widnieje napis edukacyjna

Napis edukacyjna na pudełku nie oznacza, że zabawka lepiej wspiera rozwój dziecka niż prostsza zabawka. Rozwój wspiera przede wszystkim aktywna zabawa: dziecko próbuje, powtarza ruch, zauważa skutek swojego działania i kontaktuje się z dorosłym. Zabawka, która sama świeci, mówi i odtwarza kolejne dźwięki, może na chwilę przyciągać uwagę, ale często zostawia mało miejsca na własne działanie.

Nie trzeba też szukać jednego prezentu, który ćwiczy wszystko naraz. Klocki wspierają manipulowanie i budowanie, książeczka daje okazję do wspólnego oglądania oraz nazywania obrazków, a piłka zachęca do ruchu. Największe znaczenie ma to, czy dorosły może od czasu do czasu usiąść obok dziecka, pokazać mu prosty sposób zabawy i podążać za jego zainteresowaniami.

Jaki prezent na roczek wybrać, gdy nie znasz potrzeb dziecka?

Gdy kupujesz prezent dla dziecka, którego nie widujesz na co dzień, zapytaj rodziców, jakie zabawki dziecko już ma, ile jest na nie miejsca w domu i czym obecnie się interesuje. Dzięki temu łatwiej uniknąć kolejnego dużego jeździka w małym mieszkaniu albo powtórzenia zabawki, którą dziecko dostało niedawno. Można też ustalić wspólny, większy prezent lub wybrać książeczkę, piłkę czy zestaw dużych klocków.

Przed zakupem odpowiedz sobie na trzy pytania: Czy zabawka jest bezpieczna dla roczniaka? Czy dziecko może bawić się nią na kilka sposobów? Czy łatwo ją przechować i wyczyścić? Jeśli na wszystkie odpowiesz twierdząco, prezent ma większą szansę sprawdzać się także po urodzinowym tygodniu.

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