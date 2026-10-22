Rossmann szykuje się na Black Friday 2026. Te produkty znikną z półek w mgnieniu oka

Mimo że drogeria nie ujawniła jeszcze konkretnych informacji na temat nadchodzących promocji, warto z wyprzedzeniem zrobić rozeznanie w asortymencie i przygotować listę zakupów, aby w dniu obniżek móc szybko zweryfikować opłacalność ofert.

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Black Friday w Rossmannie. Na co warto zapolować?

Szczególną uwagę podczas wyprzedaży należy zwrócić na perfumy i zestawy zapachowe. W zeszłym roku Rossmann kładł ogromny nacisk na promocję właśnie tej kategorii, organizując akcję typu "1+1" na różnorodne zapachy damskie, męskie oraz unisex, nie omijając popularnych perfum arabskich i kompletów prezentowych. Oczywiście nie ma gwarancji, że w 2026 roku promocje przybiorą dokładnie taki sam kształt, dlatego ostateczne zasady i wykaz przecenionych produktów poznamy dopiero po opublikowaniu oficjalnego komunikatu przez sieć.

Przed wrzuceniem perfum do koszyka dobrze jest przeanalizować pojemność buteleczki oraz przeliczyć cenę za 100 ml. Kupując zestawy, warto zestawić ich koszt z ceną pojedynczych kosmetyków. Czasami atrakcyjna cena całego pudełka może być myląca, zwłaszcza jeśli połowa zawartości wyląduje na dnie szuflady. Przy wyborze prezentu dla bliskiej osoby liczy się przede wszystkim to, czy dany zapach trafi w jej gust, a nie wysokość naliczonego rabatu.

Rossmann Black Friday 2026. Kosmetyki do pielęgnacji i makijażu pod lupą

Na listę życzeń warto wpisać również produkty, których używamy na co dzień. Sieć regularnie obniża ceny kosmetyków do pielęgnacji cery, kolorówki, preparatów do włosów czy chemii gospodarczej. Choć nie ma pewności, że wszystkie te artykuły zostaną mocno przecenione z okazji Black Friday 2026, warto na bieżąco monitorować ofertę za pośrednictwem strony internetowej lub dedykowanej aplikacji.

Przezorny zawsze ubezpieczony – zrób listę najczęściej używanych kosmetyków i zapisz ich obecne ceny, zanim rozpocznie się zakupowe szaleństwo. Dzięki temu błyskawicznie sprawdzisz, czy oferowany rabat jest faktycznie tak korzystny, jak zapewnia sprzedawca. Analizuj wielkość opakowań, cenę za jednostkę miary i najniższą cenę z ostatnich 30 dni. Pamiętaj też, by sprawdzić, czy dana promocja jest dostępna w sklepach stacjonarnych, na stronie www, czy wymaga aktywacji w aplikacji. Takie przygotowanie uchroni cię przed kompulsywnymi zakupami i pozwoli zaoszczędzić na produktach pierwszej potrzeby.