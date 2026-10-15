Scrollujesz telefon przed snem, choć rano będziesz zmęczony? Psychologia zna na to określenie

Revenge bedtime procrastination - co to jest?

Przesuwanie snu na korzyść wirtualnej rozrywki wynika zazwyczaj z poczucia braku wolnego czasu na relaks w ciągu dnia.

na relaks w ciągu dnia. Media społecznościowe wciągają na tyle mocno, że tracimy poczucie czasu i spędzamy przed ekranem więcej minut, niż zamierzaliśmy.

i spędzamy przed ekranem więcej minut, niż zamierzaliśmy. Notoryczne odkładanie odpoczynku zaburza regenerację organizmu. W efekcie pogarsza się nasza koncentracja i brakuje nam energii do działania.

i brakuje nam energii do działania. Rozwiązaniem może być wyznaczenie konkretnej godziny odłożenia smartfona oraz szukanie momentów na relaks w trakcie dnia, by nie kumulować ich tylko na noc.

Problem wieczornego przeglądania telefonu najczęściej dotyka ludzi, którzy są mocno pochłonięci codziennymi obowiązkami. Praca zawodowa, domowe zadania i ciągły pośpiech sprawiają, że dopiero nocą zyskują oni chwilę dla siebie. Pójście spać oznaczałoby zakończenie jedynego momentu bez cudzych wymagań, dlatego wiele osób świadomie opóźnia sen, mimo świadomości porannego zmęczenia.

Dodatkowym czynnikiem utrudniającym zaśnięcie jest konstrukcja samych aplikacji. Algorytmy nieustannie podsuwają nowe treści, przez co granica między relaksem a nałogiem staje się płynna. Nie każdy użytkownik telefonu przed snem wpada jednak w tę pułapkę. Istotne jest to, czy robimy to celowo kosztem potrzebnego nam odpoczynku.

Dlaczego wieczorem tak trudno odłożyć telefon?

Często wydaje się, że to kwestia braku dyscypliny, jednak przyczyną bywa po prostu nadmiar stresu i obowiązków. Kiedy w ciągu dnia brakuje przestrzeni na relaks, wieczorny telefon staje się szybkim sposobem na rozładowanie napięcia. Niestety, taka forma odpoczynku zmniejsza ilość snu, co z kolei odbija się negatywnie na naszym samopoczuciu i efektywności kolejnego dnia.

Warto również rozróżnić to zjawisko od typowej bezsenności. W przypadku „revenge bedtime procrastination” to my sami podejmujemy decyzję o pozostaniu w aktywności, podczas gdy bezsenność to niezdolność do zaśnięcia mimo sprzyjających warunków. Oczywiście oba problemy mogą występować jednocześnie, a w razie ich utrzymywania się, warto zasięgnąć porady specjalisty.

Jak przerwać wieczorne scrollowanie?

Walka z tym nawykiem nie musi opierać się wyłącznie na silnej woli. Warto wprowadzić pewne zmiany w wieczornej rutynie, na przykład wyznaczając konkretny czas na wyłączenie urządzenia lub ustawiając budzik przypominający o porze snu. Dobrym pomysłem jest też ładowanie telefonu w innym pomieszczeniu. Kluczowe okazuje się jednak wplecenie krótkich chwil na odpoczynek w ciągu dnia, by wieczór nie był jedyną szansą na relaks.