Prześladuje Cię ta liczba? Masz taki numer mieszkania lub bloku? W numerologii to przeklęta liczba, która przynosi pecha i niszczy związki

Niektórzy wierzą, że numerologia jest ważniejsza od horoskopu. To dziedzina ezoteryki, która opiera się na tłumaczeniu magicznego znaczenia liczb i ich wpływie na nasze życia oraz otaczającą nas rzeczywistość. Zdaniem osób zajmujących się numerologią niektóre liczby stanowią dobrą wróżbę i potrafią przyciągnąć pozytywne wibracje. Te liczby warto mieć zawsze przy sobie i się nimi otaczać. Inne liczby z kolei mogą zwiastować pecha i sprowadzić nieszczęścia. Tych cyfr lepiej unikać. Sprawdź, jakie liczby w numerologii oznaczają pecha.

Te liczby zwiastują pecha! Unikaj takiego numeru mieszkania

W numerologii szczególnie dwie cyfry nie kojarzą się dobrze. Pierwsza z nich to numerologiczna 4, której zła sława wywodzi się z Chin. Mieszkańcy dalekiego wschodu wierzyli, że może być ona zwiastunem śmierci. Wszystko przez to, że jej fonetyczne brzmienie było zbliżone do słowa "śmierć". W Chinach często unika się numeru 4 w numerach mieszkań oraz w hotelowych pokojach.

Zła liczba w numerologii. Oznacza bolesne doświadczenia

Z podobnej przyczyny co Chińczycy obawiają się 4, tak samo Japończycy drżą przed liczbą 9. Brzmienie tej cyfry przypomina słowo "cierpieć". W numerologii 9 oznacza wielką intuicję, ale również bolesne doświadczenia i konieczność zmagania się z wieloma troskami.

