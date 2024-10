i Autor: christels/cc0/pixabay Wilki / zdjęcie ilustracyjne

Są zdjęcia!

Wilki przegoniły grzybiarzy z lasu. Gmina ostrzega! W tych miejscach trzeba uważać

Podtarnowska gmina Ryglice ostrzega grzybiarzy! Choć tamtejsze lasy są pełne grzybów, to podczas wycieczki można natknąć się na wilki. Samorząd wskazał niebezpieczne miejsca. - Pamiętajmy, że do lasu najlepiej wybierać się w grupach kilkuosobowych, natomiast dzieci nie powinny wchodzić do lasu bez opieki - ostrzega burmistrz Ryglic Paweł Augustyn.