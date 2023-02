Zaatakował w lombardzie na toruńskiej starówce. Rozpoznajesz go? Koniecznie powiadom policję!

Dramatycznego odkrycia dokonano w minioną niedzielę (19 lutego 2023 r.) ok. godziny 19:00. Przedstawiciele WOPR Włocławek poinformowali w mediach społecznościowych, że poszkodowany 68-letni mieszkaniec gminy Boniewo został wydobyty z wody przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie. Na ciało natknęli się członkowie rodziny denata. Na miejscu pojawili się policjanci, nurkowie z PSP we Włocławku i ochotnicy.

Wólka Paruszewska: Zwłoki mężczyzny wydobyte ze stawu. Trwa śledztwo

Powyższe informacje potwierdza st. sierż. Tomasz Tomaszewski z biura prasowego KMP we Włocławku. - Decyzją prokuratora zabezpieczono zwłoki do dalszych badań, od wyników których będzie zależało dalsze postępowanie policji - podsumował Tomaszewski. Do sprawy będziemy wracać. Rodzinie i bliskim, pogrążonym w żałobie składamy wyrazy współczucia. Pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z miejsca zdarzenia. Materiały dzięki uprzejmości WOPR Włocławek.

